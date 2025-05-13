Apple'a Türkiye'de Büyük Şok! Soruşturma Genişliyor, Hepsi Mercek Altında; İşte O Şirketler...

Rekabet Kurumu son dönemde birçok sektörde piyasadaki usulsüzlükleri tespit etmek adına çalışmalar sürdürürken, son olarak Iphone ürünleriyle tanınan teknoloji devi Apple'ın Türkiye'de faaliyet gösteren şirketi Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi hakkında "pazarda fiyatları koordine etmeye çalışma" şüphesiyle soruşturma başlattığını açıkladı.

Rekabet Kurulu, sıfır ve ikinci el Apple ürünlerinin satışında faaliyet gösteren teşebbüsler arasında fiyat koordinasyonu yapılıp yapılmadığının tespiti için şubat ayında başlattığı soruşturmayı genişletme kararı aldığını bildirdi. Soruşturma Apple ile birlikte Premium yeniden satıcılar, ikinci el ürün pazarında faaliyet gösteren firmalar ve geri alım işlemlerine aracılık eden Fintegre platformunun işleticisi Fintegre Teknoloji hakkında da gerçekleştirilecek.

NE OLMUŞTU?

Kurul 27 Şubat 2025 tarihli kararında, APPLE'ın, Apple markalı ürünlerin yeniden satış fiyatını tespit etmiş olabileceği ve/veya geri alım pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin uygulayacağı geri alım fiyatlarını koordine etmiş olabileceği şüphesi oluşturan bulgulardan hareketle; APPLE, Destek Bilişim Proje ve Servis Hizmetleri Sanayi Dış Ticaret Anonim Şirketi, Easycep Bilişim ve Ticaret AŞ (EASYCEP), Getmobil Teknoloji AŞ ve HB Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Tic. AŞ (HB BİLİŞİM) tarafından 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak söz konusu teşebbüsler hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 41. maddesi uyarınca soruşturma başlatılmasına karar vermişti.

SORUŞTURMAYA DAHİL OLAN ŞİRKETLER

Aynı tarihli Kurul toplantısında ayrıca, geri alım pazarında faaliyet gösteren teşebbüsler ile APPLE'ın yeniden satıcısı konumunda bulunan teşebbüslerin, APPLE'ın koordinesinde Fintegre sistemine sağlamış oldukları rekabete hassas veriler aracılığıyla rekabeti kısıtlamış olabilecekleri şüphesini doğuran bulgulardan ve Fintegre sistemine veri aktarmış olabileceği düşünülen diğer sağlayıcılara yönelik bulgulardan hareketle; APPLE, muhtelif sağlayıcılar, Artı Bilgisayar Satış ve Eğitim Hizmetleri İnşaat Makine Sanayi AŞ (TROY), Gürgençler Bilişim İletişim İç ve Dış Ticaret AŞ (GÜRGENÇLER), FİNTEGRE, Media Markt Turkey Ticaret Ltd. Şti. (MEDIAMARKT), Teknosa İç ve Dış Ticaret AŞ (TEKNOSA) ve Vatan Bilgisayar San. ve Tic AŞ (VATAN) tarafından 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti için ön araştırma başlatılmasına karar verilmişti.

Ardından ön araştırma sonucunda Kurulun 10 Mayıs tarihli toplantısında; 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla; Apple, Troy, Easycep, Gürgençler, HB İletişim, Fintegre, MediaMarkt ve Teknosa hakkında soruşturma açılmasına, açılan bu soruşturmanın 27 Şubat tarihli soruşturma ile birlikte yürütülmesine karar verildi.

Kaynak: İHA