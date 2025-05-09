AnTuTu Canavar Telefon Modellerini Açıkladı: Listede Rekabet Kızıştı

MediaTek, orta segmentte de etkinliğini sürdürüyor. Dimensity 8400 ve 8350 işlemciler bu listede en çok tercih edilen yongalar arasında. Ancak Snapdragon 7+ Gen 3 çipsetine sahip OnePlus Ace 3V ve Redmi Note 12 Turbo gibi modeller, Qualcomm’un da yarıştan kopmadığını kanıtlıyor.