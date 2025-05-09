AnTuTu Canavar Telefon Modellerini Açıkladı: Listede Rekabet Kızıştı
Mobil cihaz performans ölçümleriyle öne çıkan AnTuTu platformu, 2025 yılı Nisan ayı boyunca test edilen en güçlü Android telefonları açıkladı. Yayınlanan liste, hem üst seviye amiral gemilerini hem de orta segment cihazları kapsayarak yonga seti üreticileri arasındaki kıyasıya rekabeti bir kez daha gözler önüne serdi.
Kaynak: Haber Merkezi
1-30 Nisan tarihleri arasında toplanan test verilerine göre zirvede vivo X200 Ultra yer alıyor. Gücünü Snapdragon 8 Gen 4 Elite Edition işlemcisinden alan bu model, 2.953.489 puan ile rakiplerini geride bırakarak liderlik koltuğuna oturmuş durumda. Onu sırasıyla vivo X200s (2.911.649 puan) ve vivo X200 Pro Uydu İletişim Sürümü (2.872.738 puan) izliyor. Listenin ilk üç sırası tamamen MediaTek’in Dimensity 9400 serisini kullanan vivo modellerinden oluşuyor.
Dördüncü sırada iQOO 13 (2.864.744 puan) yer alırken, beşinciliği OPPO Find X8 Ultra Uydu Sürümü (2.820.577 puan) alıyor. İlk 10 listesinin devamında ise OnePlus ve OPPO’nun yeni nesil amiral gemileriyle birlikte iQOO Neo 10 Pro ve OnePlus Ace 5 Pro gibi güçlü modeller dikkat çekiyor.
Bu tabloda MediaTek’in performans üstünlüğü net bir şekilde hissediliyor. İlk 10’daki cihazların 5’i Dimensity 9400 ve 9400+ işlemcilerle donatılmışken, 4 modelde Snapdragon 8 Elite Edition, yalnızca birinde ise Snapdragon 8 Gen 3 tercih edilmiş durumda.
NİSAN 2025 AMİRAL GEMİSİ CANAVARLARI
vivo X200 Ultra
vivo X200s
vivo X200 Pro Uydu İletişim Sürümü
iQOO 13
OPPO Find X8 Ultra Uydu Sürümü
OPPO Find X8s+
OnePlus 13T
OnePlus Ace 5 Pro
iQOO Neo10 Pro
OnePlus 13
ORTA SEGMENTTE iQOO Z10 RÜZGARI
Orta seviye Android modeller arasında ise en yüksek performansı iQOO Z10 Turbo gösterdi. Dimensity 8400’ün özel bir varyantını kullanan cihaz, 1.800.196 puanla bu segmentin zirvesine yerleşti. Hemen ardından Redmi Turbo 4 (1.699.698 puan) ve OnePlus Ace 3V (1.418.257 puan) geliyor.
MediaTek, orta segmentte de etkinliğini sürdürüyor. Dimensity 8400 ve 8350 işlemciler bu listede en çok tercih edilen yongalar arasında. Ancak Snapdragon 7+ Gen 3 çipsetine sahip OnePlus Ace 3V ve Redmi Note 12 Turbo gibi modeller, Qualcomm’un da yarıştan kopmadığını kanıtlıyor.
NİSAN 2025 ORTA SEGMENTİN GÜÇLÜLERİ
iQOO Z10 Turbo
Redmi Turbo 4
OnePlus Ace 3V
OPPO Reno13 Pro
Redmi K70E
OPPO Reno13
Redmi Note 12 Turbo
iQOO Z8
iQOO Neo7 SE
Redmi Note 12T Pro