Buğra Gökce'den Merkez Bankası Başkanı Erkan'a: İzmir’e taşınsa kiralık ev bulabilir miydi?

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın, "İstanbul, Manhattan’dan pahalı olur mu? Biz İstanbul’da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz." sözleri gündemdeki yerini korurken, Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aday Adayı Buğra Gökce'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

X hesabından paylaşım yapan Gökce, "Peki Sn. Gaye Erkan İstanbul yerine İzmir’e taşınsa uygun fiyatlı kiralık ev bulabilir miydi?" sorusunu sordu ve şunları yazdı:

"2019 yılı Kasım ayıyla bu yılın Kasım ayı arasında İzmir’de bir kiralık evin ortalama m2 fiyatı 14,2 liradan 142,1 liraya çıkıp 10 kat artış gösterdi.

Aynı dönemde ortalama ev kirası 1420 liradan 14 bin 200 liraya ulaştı. Yani asgari ücret bir evin kirasına yetmiyor.

Sadece son 1 ayda ortalama kira bedeli yüzde 4 arttı. Ocak ayından sonra ekonomik koşullar nedeniyle konut fiyatları daha da artacak.

Ücretli çalışan Gaye Erkan’ın maaşı konut fiyatlarına uygun şekilde gelişmedi. İzmirliler için de aynısı geçerli. Hem yabancılara satış, hem deprem, hem iç göç İzmir’de konut piyasasını etkiledi. Bugün ne yazık ki ücretliler, emekliler, gençler başlarını sokacak güvenli konut bulmakta zorlanıyor.

Çözüm?

Yıllardır yapılmayanı yapmak. Lüks değil sosyal konut üretmek, rant için değil halk için çalışmak."