AKP'li Akbaşoğlu'ndan asgari ücret zammı açıklaması

AKP'li Akbaşoğlu, "Ocak başında ortaya çıkacak enflasyon oranının da değerlendirilmesiyle memur ve emeklilerimizin yaşam standardını daha yukarı çekecek, alım gücünü artıracak maaş düzenlemesi söz konusu olacak" dedi.

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AKP'li Akbaşoğlu'ndan asgari ücret zammı açıklaması

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, asgari ücret görüşmeleri ile ilgili açıklama yaptı.

Akbaşoğlu, ocak başında ortaya çıkacak enflasyon oranının da değerlendirilmesiyle memur ve emeklilerin yaşam standardını daha yukarı çekecek, alım gücünü artıracak maaş düzenlemesinin söz konusu olacağını iddia etti.

'OCAK ENFLASYONU İLE ORTAYA ÇIKACAK'

Akbaşoğlu, "Asgari ücrette, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz, alım gücünü artıracağımız bir rakamı ortaya koyacağız. 2024'e girerken çalışanlarımızın da yüzlerini güldürmek istiyoruz. Ocak başında ortaya çıkacak enflasyon oranının da değerlendirilmesiyle memur ve emeklilerimizin yaşam standardını daha yukarı çekecek, alım gücünü artıracak maaş düzenlemesi söz konusu olacak" diye konuştu.

Orta Vadeli Programla enflasyonun "tek rakama" indirilmesi için çalışıldığını vurgulayan Akbaşoğlu, petrol ve doğalgaz alanlarındaki adımların hızlandırıldığını, bunların bütçeye olumlu yansımalarının hissedileceğini dile getirdi.

Muhammet Emin Akbaşoğlu, doğalgaz ve petroldeki yerlilik oranının artırılmasının cari açığın azaltılmasını sağlayacağını ifade ederek şöyle konuştu:

"Oradan elde edeceğimiz gelirlerle Aile ve Gençlik Fonu'nu kurduk. İlk önce deprem bölgesindeki 11 ilimizde evlenecek çiftlerimize 150 bin lira, 2 yıl ödemesiz, 4 yıl faizsiz ödenecek şekilde evlilik kredisi verilecek. Gelirler bu fonda birikip bütün Türkiye'de, 81 ilde bu imkanı ortaya koyacağız. 2024'den itibaren 2028'e kadar seçim vaatlerimizi bir bir yerine getireceğimiz gibi kişi başına milli geliri çok daha yukarılara çıkarma hedefimiz uygulamadadır. Enflasyonun düştüğü, üretimle beraber yatırımların ve istihdamla ihracatın arttığı, cari fazlaya dayalı büyüme modelinin ete kemiğe büründüğü, hedeflerin bir bir gerçekleştirilerek vatandaşlarımızın refah düzeyinin artırıldığı Türkiye'yi beraber yaşayacağız."

Etiketler
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