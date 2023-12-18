İsmail Saymaz, Merkez Bankası Başkanı Erkan'a İstanbul'da ev bulabileceği 5 mahalleyi açıkladı: 'Saf mı bizi mi işletiyor'

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın İstanbul’da bütçesine göre ev bulamadığını ve bu yüzden annesinin yanına yerleştiğini açıklamasının ardından kamuoyundan büyük tepki yükselirken, Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Erkan’a ev bulabileceği 5 mahalleyi açıkladı.

Erkan, yaptığı açıklamada, “İstanbul, Manhattan’dan pahalı olur mu? Biz İstanbul’da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

“Erkan, göründüğünden saf mı, yoksa bizi mi işletiyor, anlamak mümkün değil” diyen Saymaz, kira ve barınmanın Türkiye’de büyük bir soruna dönüştüğünü anlattığı yazısında, Erkan’a İstanbul’da ev bulabileceği 5 mahalleyi anlattı:

Saymaz yazısının ilgili bölümünde şunları kaleme aldı:

“Erkan’ın dert yandığı kira ve konut meselesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı tarafından bu ay etraflıca bir rapora dönüştürüldü.

İPA raporuna göre 2019’dan 2023’e kadar yalnızca beş mahallede kira fiyatları bir miktar azaldı. Diğer 959 mahallede artış yaşandı.

Azalma yüzde 0.6 düzeyinde kalırken, artış 13-21 kat arasında değişiyor.

Kiraların azaldığı...

Daha doğrusu Erkan’ın bütçesine göre ev bulabileceği mahalleler şöyle:

Fatih Rüstempaşa, Çatalca Örencik ve Oklalı, Tuzla Anadolu ve Silivri Beyciler.

Kira fiyatlarında en yoğun artış Eyüpsultan, Kağıthane, Üsküdar, Beykoz, Başakşehir ve Küçükçekmece’de görülüyor.

Artış oranı Eyüpsultan’da yüzde 213, Kağıthane’de yüzde 198, Üsküdar’da yüzde 195, Beykoz’da yüzde 185, Başakşehir’de yüzde 184 ve Küçükçekmece’de ise yüzde 174.”