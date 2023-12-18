Gümüşhane'deki depremin kamera görüntüsü

Bu gece yarısı art arda depremlerin yaşandığı Gümüşhane'de 4.3'lük deprem anı, bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde gece saat 01.15'te yaşanan 4.3 şiddetindeki deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde saat 01.15'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 15.03 kilometre olarak ölçülürken, deprem anı ilçedeki bir evin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Sosyal medyaya yansıyan deprem anı görüntüsünde önce şiddetli bir uğultu ve bir sarsıntı yaşandığı gözlendi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı deprem Gümüşhane'nin yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

Kaynak: İHA

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