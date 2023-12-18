Bugün hava nasıl olacak? İl il hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18 Aralık hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre, Artvin'de yağış bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak? İl il hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Artvin'in kıyı ilçelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak? İl il hava durumu... - Resim : 1

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 10°C
Az bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C
Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 9°C
Az bulutlu

KOCAELİ °C, 11°C
Az bulutlu

EGE
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 12°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 15°C
Az bulutlu

MUĞLA °C, 16°C
Az bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 19°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C
Az bulutlu

HATAY °C, 14°C
Az bulutlu

MERSİN °C, 18°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C
Az bulutlu

KONYA °C, 6°C
Az bulutlu

SİVAS °C, 4°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 9°C
Az bulutlu

DÜZCE °C, 11°C
Az bulutlu

KASTAMONU °C, 7°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Artvin'in kıyı ilçelerinin (Hopa, Borçka ve Şavşat ilçeleri) hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Hopa, Borçka ve Şavşat ilçeleri hafif yağmurlu

SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 10°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 0°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 1°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 6°C
Az bulutlu

VAN °C, 3°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C
Az bulutlu

ANTEP °C, 12°C
Az bulutlu

MARDİN °C, 8°C
Az bulutlu

URFA °C, 13°C
Az bulutlu

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