"İstanbul'da ev kiralayamadık" demişti; Hafize Gaye Erkan'ın maaşı ortaya çıktı

Hafize Gaye Erkan, yüksek kira fiyatları nedeniyle annesinin yanına taşınmıştı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın maaşı ortaya çıktı.

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"İstanbul'da ev kiralayamadık" demişti; Hafize Gaye Erkan'ın maaşı ortaya çıktı

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ek ödemeler hariç brüt maaşı 161 bin lira olduğu ortaya çıktı. Erkan, yüksek kira fiyatları nedeniyle annesinin yanına taşındığını açıklamıştı.

Erkan, 14 Şubat 2022 tarihinde dünyanın en büyük sigorta şirketlerinden biri olan ABD'li March Mc Lennan'ın Yönetim Kurulu'na girmişti. Erkan'ın, March Mc Lennan'ın Yönetim Kurulu'nda görev yaparken, yılda 1 milyon dolar, ayda ise yaklaşık 85 bin dolar kazandığı ifade ediliyordu.

Erkan'ın Merkez Bankası Başkanlığı'na atanmasının ardından maaşı 161 bin liraya düşürüldü. Ahmet Hakan'a konuşan Erkan'ın yüksek kira fiyatları nedeniyle annesinin yanına taşındığını belirtmişti. Söyleşinin gündem olmasının ardından sosyal medya kullanıcıları Erkan'ın maaşıyla nasıl ev bulamadığını sorguladı.

Hafize Gaye Erkan: İstanbul'da kiralar çok pahalı; ev bulamadık, annemlerin yanına yerleştikHafize Gaye Erkan: İstanbul'da kiralar çok pahalı; ev bulamadık, annemlerin yanına yerleştikGüncel

HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR?

Erkan, 1979 yılında İstanbul'da doğdu.

Türk ekonomist, bankacı ve mühendis olan Erkan, 14 Şubat 2022 yılında dünyanın en büyük sigortacılık şirketlerinden ABD'li March Mc Lennan'ın Yönetim Kurulu üyesi oldu.

Türkiye'de Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimlerin ardından Erkan, 2023 Haziran ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığı görevine atandı.

Erkan, dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes'ta '2024'te takip edilmesi gereken kadınlar' listesinde yer aldı.

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