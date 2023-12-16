Saadet Partili Kaya: İsim gizlenmeye devam ederse, bu sözün sahibinin 264 AK Partili milletvekili olduğunu kabul edeceğiz

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 bütçesi ve Sayıştay raporlarının görüşmeleri devam ediyor. Genel Kurul'da bugün Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülüyor.

Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerine Saadet Partisi Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya konuştu.

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, 12 Aralık'ta Genel Kurul'daki konuşması sırasında kalp krizi geçirmiş 14 Aralık'ta vefat etmişti. Saadet Partisi TBMM Grubu'nun düşmemesi için CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi'ne geçti.

CHP'ye teşekkür eden Bülent Kaya, "Demokratik dayanışmayı somut bir hale getirerek Saadet Partisi'nin milletvekili sayısını İçtüzüğün aradığı sayıya ulaştırmak için demokratik bir duruş ortaya koyan, bütçe görüşmelerinde Saadet Partisi'nin sesinin kesilmemesi için fedakarlıkta bulunan CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel'in şahsında CHP'ye ve çalışma arkadaşlarına saygılarımı sunuyor, teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'SIRALARA VURARAK ÇİRKİN BİR DAVRANIŞTA BULUNDULAR'

Hasan Bitmez'in son konuşmasında hükümeti eleştirdiği ve AK Parti sıralarından tepkiler geldiğini belirten Kaya, "Hasan Bitmez, siyasi yaşamında siyaseti sürekli veriye ve bilgiye dayalı olarak yapmıştır. Mümkün olduğu kadar hakikatten ayrılmadan düşüncelerini ifade etme gayretinde olmuştur. O gün bu kürsüde de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dış politikadaki zigzaglarını çizerken de belgeleriyle ortaya koyarak burada efsane konuşma yaptı. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi'nden beklerdik ki bu kürsüye çıkarak Hasan Bitmez'in varsa yanlışlarını düzeltmelerini beklerken maalesef hatibimizin sözünü kesmek için bir milletvekiline yakışmayacak tarzda sıralara vurarak protesto etmek gibi bir çirkin davranışta bulundular" dedi.

'O SÖZ TBMM İÇİN BİR UTANÇTIR'

Bitmez, fenalaşarak yere düştükten sonra AK Parti'den bir milletvekilinin "Allah'ın gazabı böyle olur" diye bağırdığını hatırlatan Kaya, şunları söyledi:

"Mücadele de kavga da mertçe olur ama tutanaklara yansıyan bir söz var, o söz TBMM için bir utançtır. Bu sözün 60 milletvekili olarak takipçisi olmamız lazım. Hatip bayıldıktan sonra, tutanakta geçtiği için söylüyorum yoksa parti veya milletvekiliyle ilgilenmiyorum, Adalet ve Kalkınma Partisi sıralarından 'Allah'ın gazabı böyle olur' diye biz söz tutanaklara geçiyor. Bu ahlaksızca, utanmazca sözün sahibini ortaya çıkarmanın hem TBMM Başkanlık Divanı'nın vazifesi olduğunu düşünüyorum hem de 264 milletvekilli AKP'nin vazifesi olduğunu düşünüyorum. O söz TBMM sıralarından diye tutanaklara geçmedi AKP sıralarından diye geçti. Bu isim gizlenmeye devam ederse, açıklanmazsa Saadet Partisi ve kamuoyu olarak biz bu sözün sahibinin 264 AK Partili milletvekili olduğunu kabul etmek zorunda kalacağız."

'MANGAL PARTİSİNİN KASITLI OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM AMA KİMSE DE BU DOĞRU DEĞİL DEMEDİ Mİ?'

"Burada vekilimiz yoğun bakımdayken Meclis'te bir mangal partisi düzenlendi. Bizim gelenek ve göreneklerimizde bir evde matem ve yas varsa aile büyükleri çocuklarını tembihler sakın ola ki televizyonu açmayın, sesi komşuya gider ayıp olur, derdi. Kasıtlı olduğunu düşünmüyorum o davranışın ama hiçbir vicdanlı kişi çıkıp da sayın vekilim sizin böyle bir programınız vardı ama bizim bir arkadaşımız daha dün burada kalp krizi geçirerek yere düştü bizim bu mangal partisini yapmamız doğru değil diyemedi mi diye üzüntülerimi sizlerle paylaşmak istiyorum."