Hayatını kaybeden Hasan Bitmez'in yerine Fatih Aydın görevlendirildi
Hayatını kaybeden Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in görevine Fatih Aydın getirildi.
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi nedeniyle, 14 Aralık günü hayatını kaybetti.
Saadet Partisi'nden yazılı açıklamada, Hasan Bitmez'in vefatının ardından üzerine Seçim İşleri Başkanlığı görevine Fatih Aydın'ın getirildi.
Açıklamada, "Genel Başkan Yardımcımız ve Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez’in vefatı sebebiyle Seçim İşleri Başkanı olarak Genel Başkan Yardımcımız Fatih Aydın görevlendirilmiştir" denildi.
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