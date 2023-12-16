CHP lideri Özel'den 600'üncü gün mesajı: Gezi'yi savunmaya devam edeceğiz

CHP lideri Özgür Özel, "600 gündür Gezi'nin suçsuzluğunu, Can'ın, Tayfun'un, Mine'nin ve Çiğdem'in masum olduklarını anlatıyoruz. Adalet yerini bulana kadar Gezi'yi savunmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP lideri Özel'den 600'üncü gün mesajı: Gezi'yi savunmaya devam edeceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 600 gündür Silivri Cezaevi'nde tutulan Gezi davası mahkumları için bir mesaj paylaştı.

Özel, sosyal medya hesabından mesaj yayınlayarak "Çigdem Mater, Mine Özerden, Tayfun Kahraman ve Can Atalay'ın tutuklanmalarının üzerinden #600gün geçti. 600 gündür Gezi'nin suçsuzluğunu, Can'ın, Tayfun'un, Mine'nin ve Çiğdem'in masum olduklarını anlatıyoruz. Adalet yerini bulana kadar Gezi'yi savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Etiketler
Özgür Özel Gezi davası
Nohudun daha hızlı pişmesini sağlayan tüyo! Yumuşacık oluyor ve sert kalmıyor Nohudun daha hızlı pişmesini sağlayan tüyo! Yumuşacık oluyor ve sert kalmıyor
Hayatını kaybeden Hasan Bitmez'in yerine Fatih Aydın görevlendirildi Hayatını kaybeden Hasan Bitmez'in yerine Fatih Aydın görevlendirildi
İbrahim Özkan’dan İYİ Parti’ye eleştiri: ‘Büyükşehir yönetemezler’ demek samimiyetsizliktir’ "‘Büyükşehir yönetemezler’ demek samimiyetsizliktir’"
8 günde toplanıyor! Hasat sonrası geliri çok fazla... Emekli vatandaş başardı 8 günde toplanıyor! Hasat sonrası geliri çok fazla... Emekli vatandaş başardı
ÇOK OKUNANLAR
SGK uzmanı duyulmamış rakamı açıkladı: 2024 emekli maaş zammı ne kadar olacak? Emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Bina sakinleri dikkat, bakanlık duyurdu: Kimlik uygulaması 81 ilde eş zamanlı olarak başladı! Kimlik uygulaması 81 ilde eş zamanlı olarak başladı!
Kritik toplantı öncesi 2024 asgari ücret rakamı netleşti: Masada neler var? Kritik toplantı öncesi asgari ücret rakamı netleşti
Dünyanın en iyi 20 mutfağı açıklandı: İşte Türkiye'nin sırası! Dünyanın en iyi 20 mutfağı açıklandı: İşte Türkiye'nin sırası!
Uzmanı açıkladı: Moody's'in kararı Borsa'yı vuracak! Moody's'in kararı Borsa'yı vuracak!