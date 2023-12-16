CHP lideri Özel'den 600'üncü gün mesajı: Gezi'yi savunmaya devam edeceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 600 gündür Silivri Cezaevi'nde tutulan Gezi davası mahkumları için bir mesaj paylaştı.

Özel, sosyal medya hesabından mesaj yayınlayarak "Çigdem Mater, Mine Özerden, Tayfun Kahraman ve Can Atalay'ın tutuklanmalarının üzerinden #600gün geçti. 600 gündür Gezi'nin suçsuzluğunu, Can'ın, Tayfun'un, Mine'nin ve Çiğdem'in masum olduklarını anlatıyoruz. Adalet yerini bulana kadar Gezi'yi savunmaya devam edeceğiz" dedi.