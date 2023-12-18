Dev teknoloji şirketi Türkiye'deki merkezini kapatıyor!

Yemeksepeti'nin sahibi Alman gıda dağıtım şirketi Delivery Hero SE, Tayvan ve Türkiye teknoloji merkezlerini kapatacağını duyurdu. Ayrıca, Berlin'deki genel merkezinde işten çıkarmalar yapacağını açıkladı.

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Dev teknoloji şirketi Türkiye'deki merkezini kapatıyor!

Alman gıda dağıtım şirketi Delivery Hero SE, Tayvan ve Türkiye teknoloji merkezlerini kapatacağını duyurdu.

Ayrıca Delivery Hero SE, Berlin’deki genel merkezinde işten çıkarmalar yapacağını açıkladı.

ŞİRKETİN ETKİNLİĞİNİ ARTIRMA KAPSAMINDA GERÇEKLEŞEK

Bloomberg HT'nin aktardığı haberde şirketin CEO’su Niklas Oestberg yazılı açıklamasında, teknoloji merkezi kapatmalarının ve işten çıkarmaların şirketin etkinliğini artırma stratejisi kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

Dev teknoloji şirketi Türkiye'deki merkezini kapatıyor! - Resim : 1

YEMEKSEPETİ'Nİ SATIN ALMIŞTI

Öte yandan Delivery Hero SE, 589 milyon dolar toplam değerleme üzerinden Yemeksepeti hisselerinin tamamını bünyesine katmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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