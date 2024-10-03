Bu İllerde Yaşayan Havalara Uçacak: TOKİ'den 5 Şehirde Ucuz Konut kampanyası

TOKİ'den milyonları sevindirecek yeni bir kampanya duyuruldu. 5 ilde ucuza konut başvuruları başladı. 2+1 ve 3+1 konutlar 5 şehirde sahiplerini bulacak. İşte detaylar...

Kaynak: Haber Merkezi

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Bu İllerde Yaşayan Havalara Uçacak: TOKİ'den 5 Şehirde Ucuz Konut kampanyası - Resim: 1

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, 5 farklı şehirde konut başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya başladı. Bu proje kapsamında 2+1 ve 3+1 daireler kurayla sahiplerini bulacak. Toplamda 1.018 konutun satışa sunulacağı duyuruldu.

Projede yer alan 2+1 dairelerin yaklaşık 86 metrekare, 3+1 dairelerin ise 104 metrekare büyüklüğünde olacağı açıklandı. Bu projeyle birlikte Ankara, Aydın, Düzce, Erzurum ve Çankırı illerinde konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, başvuru yapma imkanına sahip olacak.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru yapacak vatandaşların üzerine kayıtlı başka bir evin bulunmaması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve 18 yaşını doldurmuş kişiler, bu kampanyadan faydalanabilecek. Ayrıca, başvuru yapmak isteyenlerin e-Devlet üzerinden işlemlerini tamamlayıp 2.000 TL teminat yatırmaları gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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