Bankalar Duyurdu, Yarın Son Gün! Listede Adı Olanın Hesabındaki Tüm Parası Silinecek

Bankalarda unutulan hesaplarla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Herhangi bir işlem yapılmadan 10 yıl boyunca atıl bırakılan hesaplar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devrediliyor. Bu süreçte mağduriyet yaşanmaması adına, vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

TMSF tarafından yapılan açıklamaya göre, 2015 yılından bu yana herhangi bir hareket görmeyen banka hesapları 14 Haziran 2025 Cuma günü saat 17.00 itibarıyla resmen TMSF’ye devredilecek. Bu nedenle, adı listede yer alan kişilerin en geç belirtilen saate kadar kimlik belgeleriyle birlikte ilgili banka şubelerine başvurmaları gerekiyor.