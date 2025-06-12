Bankalar Duyurdu, Yarın Son Gün! Listede Adı Olanın Hesabındaki Tüm Parası Silinecek
Bankalar peş peşe uyardı! 10 yıldır işlem yapılmayan hesaplar için yarın son gün! Listede adınız varsa, unutulan paranızın TMSF’ye devredilmemesi için cuma saat 17.00’ye kadar banka şubesine başvurmanız gerekiyor. Aksi halde hesabınızdaki tüm para silinecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Bankalarda unutulan hesaplarla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Herhangi bir işlem yapılmadan 10 yıl boyunca atıl bırakılan hesaplar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devrediliyor. Bu süreçte mağduriyet yaşanmaması adına, vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.
TMSF tarafından yapılan açıklamaya göre, 2015 yılından bu yana herhangi bir hareket görmeyen banka hesapları 14 Haziran 2025 Cuma günü saat 17.00 itibarıyla resmen TMSF’ye devredilecek. Bu nedenle, adı listede yer alan kişilerin en geç belirtilen saate kadar kimlik belgeleriyle birlikte ilgili banka şubelerine başvurmaları gerekiyor.
1 MİLYON 672 BİN BANKA HESABI ETKİLENECEK
2023 yılı sonu itibarıyla, yaklaşık 1 milyon 672 bin hesabın zaman aşımına uğradığı ve bu hesaplarda unutulan toplam paranın 507 milyon TL olduğu açıklanmıştı. Bu tutar, geçtiğimiz yıl TMSF’ye aktarılan rakamı temsil ediyor.
HESAPLARDAKİ TÜM PARALAR SİLİNECEK
Bankalar, müşterilerine gönderdikleri bilgilendirme mesajlarında, TMSF’nin resmi internet sitesinde yer alan listeyi kontrol etmeleri gerektiğini hatırlatıyor. Söz konusu listede ad ve soyad bilgileri üzerinden sorgulama yapılabiliyor. Bu sayede vatandaşlar, yıllardır işlem yapmadıkları hesaplarda para olup olmadığını öğrenebiliyor.
Yasal düzenlemeye göre, bankalarda son talep, işlem ya da yazılı talimat tarihinden itibaren 10 yıl boyunca kullanılmayan mevduatlar ve benzeri alacaklar zaman aşımına uğruyor. Süresi dolan bu hesap bakiyeleri, TMSF’ye devredilerek devlet gelirine dahil ediliyor. Vatandaşların hak kaybı yaşamamaları için listeleri incelemesi ve gerekli işlemleri yarına kadar tamamlaması büyük önem taşıyor.