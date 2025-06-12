Bütün Yıl 100 Tane Üretiyor, 50 Yıl Bozulmadan Duruyor! Kapıda Kuyruk Oluyor, Servet Değeri Taşıyor
Kayın ağacından, tamamen el işçiliğiyle üretilen ve 50 yıl bozulmadan kullanılabilen asırlık Daday sandalyesi yeniden hayat buluyor. Yaşayan son usta Mustafa Hükümen'in yılda ortalama 100 adet ürettiği bu eşsiz sandalye, başlatılacak 10 aylık eğitim programıyla yeni zanaatkarlar aracılığıyla geleceğe taşınacak.
Kaynak: İHA
Kastamonu Üniversitesi, kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını gün yüzüne çıkarmak için yürüttüğü kültürel miras projelerine bir yenisini daha ekledi. Ahşap Kültürünü Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKAUM) tarafından organize edilen "Geleneksel Daday Sandalyesi Yapım Atölyesi", hem öğrencilere el işçiliğiyle üretim deneyimi sundu hem de Kastamonu’nun köklü zanaat mirasına sahip çıkılması adına önemli bir adım oldu.
50 YIL BOZULMADAN DAYANIYOR
Tamamı kayın ağacından üretilen, dayanıklılığı ve zarif tasarımıyla bilinen Daday sandalyesi, geçmişte köy evlerinde ve düğünlerde yaygın olarak tercih edilen bir mobilyaydı. Ancak seri üretimin yaygınlaşmasıyla birlikte bu geleneksel ürün, unutulmaya yüz tuttu. Günümüzde ise yalnızca birkaç usta tarafından sınırlı sayıda üretilebiliyor.
BÜTÜN YIL SADECE 100 TANE ÜRETİYOR
Daday sandalyesinin yaşayan son ustası olan Mustafa Hükümen, 2009 yılında başladığı üretim yolculuğunu sürdürüyor. Sandalyelerin büyük kısmını el işçiliğiyle hazırlayan Hükümen, yıllık ortalama 100 sandalye üretiyor. Kastamonu Üniversitesi, bu mirası yaşatmak adına 10 aylık bir eğitim programı planlayarak yeni zanaatkarlar yetiştirmeyi hedefliyor.
COĞRAFİ İŞARET VE TASARIM TESCİLİ YOLDA
Kastamonu Üniversitesi AKAUM Müdürü Dr. Mehmet Karamanoğlu, Daday sandalyesinin yalnızca estetik bir obje değil, aynı zamanda kültürel bir kimlik unsuru olduğunu belirtti. Sandalyenin tasarım tescilinin yapılması ve coğrafi işaret alınması yönünde çalışmaların başlatıldığını ifade eden Karamanoğlu, gelecekte ürünün modern versiyonlarının da üretilerek pazara kazandırılabileceğini vurguladı.
ZANAAT, ESTETİK VE KÜLTÜR BİR ARADA
Kastamonu Üniversitesi TGB Girişim Ofisi Koordinatörü Dr. Berkan Güingör ise Daday sandalyesini, yalnızca bir mobilya değil, bir yaşam biçiminin ve geleneksel ustalığın sembolü olarak tanımladı. Geleneksel üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak için farkındalık yaratmanın ve genç ustalar yetiştirmenin büyük önem taşıdığını ifade etti.
Kastamonu’nun kültürel belleğinde yer etmiş bu eşsiz ürün, hem akademik destekle hem de yerel girişimlerle yeniden canlandırılarak gelecek kuşaklara aktarılacak.