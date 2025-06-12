Bütün Yıl 100 Tane Üretiyor, 50 Yıl Bozulmadan Duruyor! Kapıda Kuyruk Oluyor, Servet Değeri Taşıyor

ZANAAT, ESTETİK VE KÜLTÜR BİR ARADA

Kastamonu Üniversitesi TGB Girişim Ofisi Koordinatörü Dr. Berkan Güingör ise Daday sandalyesini, yalnızca bir mobilya değil, bir yaşam biçiminin ve geleneksel ustalığın sembolü olarak tanımladı. Geleneksel üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak için farkındalık yaratmanın ve genç ustalar yetiştirmenin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kastamonu’nun kültürel belleğinde yer etmiş bu eşsiz ürün, hem akademik destekle hem de yerel girişimlerle yeniden canlandırılarak gelecek kuşaklara aktarılacak.