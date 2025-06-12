Otomotibilde Devrim Gibi Yenilik! Bu Modeli Alan Yaşadı: Durduğu Yerde Para Kazandırıyor
Elektrikli araç devi Tesla, otonom sürüş teknolojilerinde çığır açacak bir uygulamaya hazırlanıyor. Şirketin CEO’su Elon Musk, Tesla sahiplerinin araçlarını yakında sürücüsüz taksi filosuna katabileceklerini açıkladı. Bu sistem sayesinde kullanıcılar, otomobillerini kullanmadıkları zamanlarda pasif gelir elde edebilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Sistem kapsamında ilk deneme sürüşlerinin 22 Haziran 2025'te başlayacağı belirtildi. Testlerin merkezi, Tesla'nın genel merkezinin de bulunduğu Austin, Teksas olacak. Bu şehir, uzun süredir otonom sürüş teknolojileri için bir test laboratuvarı görevi görüyor. Elon Musk’ın açıklamasına göre bu pilot uygulamayla birlikte Tesla’nın yıllardır üzerinde çalıştığı sürücüsüz sürüş sistemi, gerçek dünya koşullarında geniş çaplı olarak sınanacak.
SÜRÜCÜSÜZ HİZMET VERECEK, SAHİPLERİNE PASİF GELİR KAZANDIRACAK
Yeni sistemin en dikkat çekici özelliği, Tesla kullanıcılarının araçlarını gönüllü olarak "robotaksi" ağına dahil edebilmesi. Böylece otomobiller, sahipleri aracı kullanmasa bile hizmet vererek gelir elde edebilecek. Araçlar sürücüsüz bir şekilde, çağrıldıkları noktaya gidip yolcuları alabilecek ve teslimat da yapabilecek.
Musk, bu sistemin bireysel araç sahipleri için devrim niteliğinde olduğunu belirterek, insanların sadece araç sahibi olarak da gelir sağlayabileceğini ifade etti. Yani bir Tesla sahibi, aracını evde park halinde bıraksa bile kazanç elde etme şansına sahip olacak.
TESLA OTONOM SÜRÜŞE ODAKLANDI
Bu adım, Tesla'nın ürün geliştirme stratejisinde de bir değişimi ortaya koyuyor. Elon Musk’ın açıklamalarına göre, daha önce gündemde olan uygun fiyatlı yeni modeller şimdilik ikinci planda tutuluyor. Şirket, kaynaklarını ve mühendislik gücünü büyük ölçüde tam otonom sürüş teknolojilerinin geliştirilmesine yönlendiriyor.