Basit Bir El Feneri Hilesiyle 60 Bin TL’lik Tamir Masrafından Kurtulabilirsiniz

Araç sahiplerini yüksek tamir faturalarından koruyabilecek pratik bir yöntem gündemde. Uzmanlara göre yalnızca bir el feneri yardımıyla egzoz sistemindeki olası arızaları önceden tespit etmek mümkün. Bu sayede katalitik konvertör arızasından doğabilecek 60 bin TL’ye varan masraflar cebinizde kalabilir.

Son Güncelleme:
Basit Bir El Feneri Hilesiyle 60 Bin TL’lik Tamir Masrafından Kurtulabilirsiniz
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Egzoz sisteminde yer alan katalitik konvertör, platin, paladyum ve rodyum gibi değerli metaller barındırıyor. Bu metaller, zararlı gazları atmosfere salınmadan önce dönüştürerek çevreye daha az zarar verilmesini sağlıyor. Ancak parçada yaşanan tıkanma veya kırılma, aracın çekişten düşmesine, yakıt tüketiminin artmasına ve ciddi performans kayıplarına yol açabiliyor. Yeni bir katalitik konvertörün maliyeti ise modele göre 30 bin ile 60 bin TL arasında değişiyor.

Basit Bir El Feneri Hilesiyle 60 Bin TL’lik Tamir Masrafından Kurtulabilirsiniz - Resim : 1

EL FENERİYLE BÜYÜK MASRAFTAN KURTULABİLİRSİNİZ

Usta tamirciler, bu pahalı arızayı erkenden fark etmek için basit bir yöntem öneriyor:

Öncelikle aracın motorunu durdurun ve egzozun tamamen soğumasını bekleyin.

Egzoz çıkışına güçlü bir el feneri tutun.

Işık egzoz borusunun diğer ucundan net biçimde görünmüyorsa, içeride tıkanma veya erime olabilir.

Işık rahatça geçiyorsa sistemin büyük oranda açık olduğu anlaşılır, ancak şüpheli durumlarda yine de bir servise danışılmalı.

Bu hızlı kontrol, olası bir sorunu daha büyümeden fark etmenizi sağlayarak yüksek maliyetli değişimlerin önüne geçebilir.

Basit Bir El Feneri Hilesiyle 60 Bin TL’lik Tamir Masrafından Kurtulabilirsiniz - Resim : 2

ARIZA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Katalitik konvertör arızasında şu işaretlere dikkat edilmeli:

Motor performansında düşüş

Artan yakıt tüketimi

Egzozdan gelen keskin ve rahatsız edici kokular

Motor arıza lambasının yanması

Egzozdan gelen tıngırtı veya tıkırtı sesleri

Bu belirtilerden biri bile görülürse, egzoz sisteminin kontrol edilmesi tavsiye ediliyor.

HIRSIZLARIN YENİ GÖZDESİ

Değerli metaller içermesi nedeniyle katalitik konvertörler son yıllarda hırsızların hedefi haline geldi. Uzmanlar, aracın güvenli alanlarda park edilmesinin bu riski azaltabileceğini belirtiyor.

Mevduat Faizleri Düşüşte: 200 Bin TL’nin Aylık Getirisi Ne Kadar Oldu?Mevduat Faizleri Düşüşte: 200 Bin TL’nin Aylık Getirisi Ne Kadar Oldu?Ekonomi

77 Yaşında İlmek İlmek İşliyor: Sadece O Yapıyor! Dünyada Böyle Bir Koleksiyonun Eşi Benzeri Bulunmuyor77 Yaşında İlmek İlmek İşliyor: Sadece O Yapıyor! Dünyada Böyle Bir Koleksiyonun Eşi Benzeri BulunmuyorEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Hırsız Araba
Son Güncelleme:
Yargıtay’dan Emsal Karar: Tüm Araç Sahiplerini İlgilendiriyor! Ücret İadesi Yapılacak, Hemen Kontrol Edin Tüm Araç Sahiplerini İlgilendiriyor! Ücret İadesi Yapılacak
Elektrikli Araç Sahiplerine Kötü Haber! Yeni Yıla Girmeden Bir Dev Zam Daha Elektrikli Araçlara Dev Zam
Göztepe’nin Kasası Dolup Taşacak: Ve Romulo Transferinde Anlaşma Tamam, Süper Lig Tarihine Geçecek Bonservis Ve Romulo Transferinde Anlaşma Tamam
60 Bin TL Maaşla Çalışacak Eleman Aranıyor! İşverenler Dertli, Siparişler Birikti 60 Bin TL Maaşla Çalışacak Eleman Aranıyor! İşverenler Dertli, Siparişler Birikti
ÇOK OKUNANLAR
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in Büyük Aşkı Bitiyor mu? Instagram’da Şoke Eden Hamle, Görenler Şaşıp Kalıyor Büyük Aşk Bitiyor mu? Şoke Eden Hamle
Balıkesir'deki 6.1'lik deprem sonrası Eskişehir'de Ortaya Çıktı! Köylüler Panikte! Gören Bakamıyor Balıkesir'deki 6.1'lik deprem sonrası Eskişehir'de Ortaya Çıktı! Köylüler Panikte! Gören Bakamıyor
MEB Duyurdu, Öğretmenlerin Heyecanla Beklediği Gün Geldi… Yer Değiştirme Sonuçlarını Açıklandı, Başvuru Yapan Herkes Yerleşti Öğretmenler Heyecanla Bekliyordu, MEB Duyurdu
İki İlde Ateş Çemberi! Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı İki İlde Ateş Çemberi! Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı
Böyle Kampanya Ne Duyuldu Ne Görüldü: Hurda Aracını Getirene 400 Bin TL'ye Sıfır TOGG Hurda Aracını Getirene 400 Bin TL'ye Sıfır TOGG