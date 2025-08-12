Basit Bir El Feneri Hilesiyle 60 Bin TL’lik Tamir Masrafından Kurtulabilirsiniz

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Egzoz sisteminde yer alan katalitik konvertör, platin, paladyum ve rodyum gibi değerli metaller barındırıyor. Bu metaller, zararlı gazları atmosfere salınmadan önce dönüştürerek çevreye daha az zarar verilmesini sağlıyor. Ancak parçada yaşanan tıkanma veya kırılma, aracın çekişten düşmesine, yakıt tüketiminin artmasına ve ciddi performans kayıplarına yol açabiliyor. Yeni bir katalitik konvertörün maliyeti ise modele göre 30 bin ile 60 bin TL arasında değişiyor.

EL FENERİYLE BÜYÜK MASRAFTAN KURTULABİLİRSİNİZ

Usta tamirciler, bu pahalı arızayı erkenden fark etmek için basit bir yöntem öneriyor:

Öncelikle aracın motorunu durdurun ve egzozun tamamen soğumasını bekleyin.

Egzoz çıkışına güçlü bir el feneri tutun.

Işık egzoz borusunun diğer ucundan net biçimde görünmüyorsa, içeride tıkanma veya erime olabilir.

Işık rahatça geçiyorsa sistemin büyük oranda açık olduğu anlaşılır, ancak şüpheli durumlarda yine de bir servise danışılmalı.

Bu hızlı kontrol, olası bir sorunu daha büyümeden fark etmenizi sağlayarak yüksek maliyetli değişimlerin önüne geçebilir.

ARIZA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Katalitik konvertör arızasında şu işaretlere dikkat edilmeli:

Motor performansında düşüş

Artan yakıt tüketimi

Egzozdan gelen keskin ve rahatsız edici kokular

Motor arıza lambasının yanması

Egzozdan gelen tıngırtı veya tıkırtı sesleri

Bu belirtilerden biri bile görülürse, egzoz sisteminin kontrol edilmesi tavsiye ediliyor.

HIRSIZLARIN YENİ GÖZDESİ

Değerli metaller içermesi nedeniyle katalitik konvertörler son yıllarda hırsızların hedefi haline geldi. Uzmanlar, aracın güvenli alanlarda park edilmesinin bu riski azaltabileceğini belirtiyor.

