60 Bin TL Maaşla Çalışacak Eleman Aranıyor! İşverenler Dertli, Siparişler Birikti

Malatya’da deprem sonrası artan inşaat ve mobilya talebi, işverenleri zor durumda bıraktı. Aylık 60 bin TL maaş teklif edilmesine rağmen çalışacak usta bulunamıyor, siparişlere yetişilemiyor.

6 Şubat depremlerinin ardından yeniden yapılanma sürecine giren Malatya’da, işverenler nitelikli eleman sıkıntısı yaşıyor. Özellikle inşaat ve mobilya sektörlerinde artan talebe rağmen, aylık 60 bin TL maaşla çalışacak usta bulunamıyor.

TALEPLER KATLANDI, PERSONEL YETERSİZ KALDI

Deprem sonrası inşaat ve tadilat projelerinde büyük artış yaşanırken, üretim yapan işletmeler siparişlere yetişmekte zorlanıyor. Yeşilyurt 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde mobilya üretimi yapan Hasan Boyraz, depremden etkilenen Malatya’nın yanı sıra Adana, Kahramanmaraş ve Hatay’dan da yoğun sipariş aldıklarını belirtti.

60 BİN TL MAAŞLA ELEMAN ARANIYOR

Boyraz, üretim kapasitesini artırmak istediklerini ancak usta bulamadıkları için siparişlerin geciktiğini söyledi. Aylık 50-60 bin TL maaş teklif etmelerine rağmen çalışacak personel bulamadıklarını vurgulayan Boyraz, çevre illerden eleman temini için de arayışlarını sürdürdüklerini ifade etti.

Kaynak: İHA

