Antalya Merkezli Türk Havayolu Devi Satıldı! Yeni Sahipleri Çok Şaşırtacak

Havacılık sektörüne adım atan Süleyman Kilit’in, Southwind Airlines’ın yönetim ve operasyonel yapısında kapsamlı değişiklikler yapması bekleniyor.

'OTELLER KRALI' SATIN ALDI

Kilit Grup, Türkiye turizm sektörünün önde gelen şirketlerinden biri olarak Crystal Hotels markasıyla tanınıyor. Şimdi ise havacılık sektörüne giriş yaparak, turizmin yanı sıra farklı bir alanda büyüme stratejisini sürdürüyor.

Grubun kurucusu Süleyman Kilit, turizm sektöründeki yenilikçi yaklaşımlarıyla bilinen bir isim. Crystal Hotels zincirinin yönetim kurulu başkanlığını yürüten Kilit, otelcilik sektöründeki geniş otel ağı ve turizm yatırımlarıyla “oteller kralı” unvanını taşıyor.

Crystal Hotels, Kilit Grup’un turizmdeki en büyük yatırımı olarak öne çıkıyor. Grup, 2005 yılında Belek-Boğazkent’te açtığı Crystal Palace ile sektöre giriş yaptı ve kısa sürede önemli bir büyüme yakaladı. Grup bünyesinde toplam 11 tesisin bulunduğu ve 5247 oda ile 13.380 yatak kapasitesine ulaşıldığını belirtildi.

HAVACILIK VE TURİZMDE YENİ BİR DÖNEM

Southwind Airlines’ın satın alınması, Kilit Grup’un havacılık sektörüne yönelik ilk adımı olarak dikkat çekiyor. Süleyman Kilit’in bu hamlesi, grubun turizmden havacılığa uzanan genişleme stratejilerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.