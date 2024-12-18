Emekliye Refah Payı için İpucu Asgari Ücretten! Yüzde 20 Zamma Göz Kırpıldı: SSK’lısı, Bağ-Kur’lusu için Ankara’da ‘En Düşük Emekli Maaşı’ Çalışması Başladı

Asgari ücret 2025 yılı için önümüzdeki hafta belirlenecek. Ardından Ocak-Haziran arasında uygulanacak emekli maaş zammı ve yeni memur maaşları için geri sayım başlayacak. Asgari ücret zammındaki artış emekli ve memur için kritik bir referans olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon oranında zam alacak. Şu anki tahminler bu oranın yüzde 15-17 arasında olacağını gösteriyor. Memur ve memur emekli maaşları da toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla birlikte yüzde 12-14 arasında bir artış yaşayabilir.

EMEKLİ ZAM ORANLARI TABLOSU ORTAYA ÇIKTI

Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in haberine göre, 2025 yılı için yapılacak olan asgari ücret artışı Ocak ve Temmuz aylarında emeklilerin alacağı zamlar üzerinde de etkili olabilir. Her ne kadar emekliler ve memurlar 6 ayda bir artış alsa da burada yapılacak zamların birbirine yakın olduğunu görüldü. Asgari ücrete yüzde 35-40 bandında bir artış yapılacağı konuşuluyor. Bu orana bakıldığında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık artışın üzerinde olduğu görülüyor. Emeklilerin ve memurların Temmuz'da da ikinci bir artış alacağı göz önüne alındığında yüzde 15- 17 bandındaki enflasyon artışının bir miktar daha artırılması gündeme gelebilir. Çünkü önümüzdeki yıl için yüzde 20'ler civarında gelmesi beklenen bir enflasyon buradaki hesabı da değiştiriyor.

SON BEŞ YILDA YAŞANAN ARTIŞ ORANLARININ KARŞILAŞTIRMASI

2022: Asgari ücret Yüzde 100, emekli maaşı yüzde 78,6

2023: Asgari ücret yüzde 107, emekli maaşı yüzde 62,5

2024: Asgari ücret yüzde 49, emekli maaşı yüzde 86,15

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ (Ocak-Haziran / Temmuz-Aralık)

2022: Yüzde 25.47 - Yüzde 42.35

2023: Yüzde 30 - Yüzde 25

2024: Yüzde 49.25 - Yüzde 24.73

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

Erdem ‘12 bin 500 liralık emekli taban maaş ne olur? Sorusuna da yanıt verdi. “Onunla ilgili de Ankara'da çalışma başladı” bilgisini paylaşan Erdem, “Bir yasal düzenleme olacak, etki analizleri hesaplanıyor. Burada 3 milyon 700 bin emekli 12 bin 500 lira ve altında maaş alıyor. 2 milyon 500 bin emekli de 10 bin 500 lira ve altında maaş alıyor. Yani 3 milyon 700 bin emekliyi ilgilendiren bir taban maaş artışı yapılacak. Burada da bir 15 bin lira rakamı çok konuşuluyor Ankara'da. Bakalım bekleyip görelim” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Yeni Asır