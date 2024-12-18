Hakan Kara: Konutta Rüzgar Tersine Döndü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Kasım ayı Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı. Verilere göre, Kasım ayında konut fiyatları bir önceki aya göre %2,8 artarken, reel olarak %12 oranında gerileme yaşandı.

EN DÜŞÜK ARTIŞ ANTALYA’DA

Aylık bazda en yüksek artış %37,9 ile Balıkesir’de, yıllık bazda ise %34,8 ile Ankara’da kaydedildi. En düşük fiyat artışı ise %14,9 ile Antalya’da görüldü.

Son iki yılda Ankara’da konut fiyat artışı İstanbul’a fark atmış.



Muhtemel nedenleri:



1) İstanbul’da konut fiyatları ekonominin ısınma ve soğuma dönemlerine daha hızlı tepki veriyor.



2) 2023 yılındaki deprem sonrasında Ankara göç aldı, İstanbul’da tam tersi oldu. pic.twitter.com/JWLQm3Cyge — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) December 17, 2024

ANKARA, İSTANBUL’U SOLLADI

Akademisyen ve ekonomist Prof. Dr. Hakan Kara, son dönemde konut fiyatlarındaki artış trendlerini değerlendirdi. Ankara’da son iki yılda yaşanan fiyat artışlarının İstanbul’u geride bıraktığını vurgulayan Kara, bu durumun iki temel nedene dayandığını ifade etti.

İstanbul’un hızlı tepki mekanizması: Kara’ya göre, İstanbul’un konut fiyatları ekonomik dalgalanmalara daha hızlı tepki veriyor.

Büyük göç hareketleri: 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Ankara, ciddi bir göç dalgasıyla karşılaşırken, Marmara Bölgesi’nde beklenen büyük depremin etkisiyle İstanbul’da talep tam tersi olarak gerilemeye gitti.

Rusların konut alım furyası bitince güney bölgelerinde konut fiyatları düzeltme yapmış.



(Lacivertler son bir yılda konut fiyatının en az, kırmızılar en fazla arttığı iller) pic.twitter.com/GSWdYsihF2 — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) December 17, 2024

‘RUS FURYASI SONA ERDİ’

Antalya ve Mersin gibi güney şehirlerinde fiyat artışlarının yavaşladığına dikkat çeken Kara, bunun en önemli sebebini Rusların konut alım furyasının sona ermesi olarak açıkladı. Kara, "Rusların konut alım furyası bitince güney bölgelerinde konut fiyatları düzeltme yapmış. (Lacivertler son bir yılda konut fiyatının en az, kırmızılar en fazla arttığı iller)" ifadelerini kullandı.