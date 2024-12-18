Hakan Kara: Konutta Rüzgar Tersine Döndü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) eski kara kutusu Hakan Kara, 3 büyük ilde konut fiyat artışlarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Baybars Ergün Baybars Ergün
Hakan Kara: Konutta Rüzgar Tersine Döndü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Kasım ayı Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı. Verilere göre, Kasım ayında konut fiyatları bir önceki aya göre %2,8 artarken, reel olarak %12 oranında gerileme yaşandı.

Hakan Kara: Konutta Rüzgar Tersine Döndü - Resim : 1

EN DÜŞÜK ARTIŞ ANTALYA’DA

Aylık bazda en yüksek artış %37,9 ile Balıkesir’de, yıllık bazda ise %34,8 ile Ankara’da kaydedildi. En düşük fiyat artışı ise %14,9 ile Antalya’da görüldü.

ANKARA, İSTANBUL’U SOLLADI

Akademisyen ve ekonomist Prof. Dr. Hakan Kara, son dönemde konut fiyatlarındaki artış trendlerini değerlendirdi. Ankara’da son iki yılda yaşanan fiyat artışlarının İstanbul’u geride bıraktığını vurgulayan Kara, bu durumun iki temel nedene dayandığını ifade etti.

İstanbul’un hızlı tepki mekanizması: Kara’ya göre, İstanbul’un konut fiyatları ekonomik dalgalanmalara daha hızlı tepki veriyor.

Büyük göç hareketleri: 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Ankara, ciddi bir göç dalgasıyla karşılaşırken, Marmara Bölgesi’nde beklenen büyük depremin etkisiyle İstanbul’da talep tam tersi olarak gerilemeye gitti.

‘RUS FURYASI SONA ERDİ’

Antalya ve Mersin gibi güney şehirlerinde fiyat artışlarının yavaşladığına dikkat çeken Kara, bunun en önemli sebebini Rusların konut alım furyasının sona ermesi olarak açıkladı. Kara, "Rusların konut alım furyası bitince güney bölgelerinde konut fiyatları düzeltme yapmış. (Lacivertler son bir yılda konut fiyatının en az, kırmızılar en fazla arttığı iller)" ifadelerini kullandı.

Hakan Kara: Konutta Rüzgar Tersine Döndü - Resim : 2

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