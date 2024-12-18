Altın Fiyatları Ne Kadar Olacak? Tüm Dünya Tek Nefes Fed Faiz Kararını Bekliyor: İslam Memiş’in ‘50 Dolarlık Zararı 100 Dolar Kâra Çevirecek’ Altın Yorumu

Altın fiyatları için gözler bugün sonlanacak olan ABD Merkez Bankası Fed toplantısına çevrildi. Günün beklenen kararı ABD'den gelecek. Fed yılın son faiz kararını ve makroekonomik tahminlerini TSİ 22.00’de duyuracak. Kararın ardından her zaman olduğu gibi Fed Başkanı Jerome Powell, basın toplantısı düzenleyerek soruları yanıtlayacak.

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

Piyasalar toplantıda 25 baz puanlık faiz indirim kararına neredeyse kesin gözü ile bakıyor. Bu beklenti piyasalarda hali hazırda fiyatlanmış durumda. Son gelen makro veriler de faiz indirim kararını destekliyor.

Ancak Fed faiz kararından ziyade asıl merak edilen konu, 2025 yılına yönelik projeksiyonlar ve toplantı sonrasında Powell’ın yapacağı açıklamalar olacak. Powell, Kasım’da ABD seçimleri öncesi yaptığı konuşmada, “Ekonomi, faiz oranlarını düşürmek için acele etmemiz gerektiğine dair herhangi bir sinyal vermiyor. Ekonomide şu anda gördümüz güç, bize kararlarımıza dikkatle yaklaşma olanağı veriyor” demişti. Bugünkü karar öncesi paranın patronunun o sözleri önemli ipuçları taşıyor.

Makro verilere dayalı bir yaklaşım sergileyen Fed’in bundan sonrası faiz kararlarında ekonomik verilere hem de politik belirsizliklere odaklanması bekleniyor. Bu kapsamda 2025 yılının ilk çeyreğinin önemine vurgu yapan ekonomistler, Trump politikalarında belirsizlikler nedeniyle daha da temkinli bir döneme girileceğinin altını çiziyor.

2025’TE 100 BAZ PUANLIK İNDİRİM BEKLENTİSİ

Eylül ayında Fed üyelerinin 2025 yılı için faiz beklentileri 100 bp indirim öngörüsü ile şekillenmişti. Bugünkü toplantıda alınacak yeni projeksiyonlar Fed’in yeni yıla nasıl bir yaklaşımla başlayacağı konusunda piyasalara ön mesaj verecek.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? (18 ARALIK ÇARŞAMBA)

Genel olarak zirve seviyesinden sonra dengelenme halinde olan ons altın bu sabah 2.648 dolar seviyesinde. Yurt içinde 22 ayar gram altın fiyatı ise Kapalıçarşı serbest piyasada 3.058 TL’den değerleniyor. Çeyrek altın 5.147 TL, Cumhuriyet altını da 20.803 TL’den ekranlara yansıyor.

İSLAM MEMİŞ’TEN ALTIN YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatları yorumunda şunları söyledi:

“2580 dolar seviyesi ile beklentim devam ediyor. Trump seçilmeden önce 2630 seviyesinde bir pozisyon kapatmıştık. Daha sonra 2537 dolar seviyesine kadar geriledi ama bizim beklentimiz 2580 dolar seviyesindeydi. Orada geçen aydan alacağım bir 50 dolar var. 50 dolarımı kaptırmayacağım. Piyasadan alacağım. Onu aldık cebimizde ama işlem yapmadık. 2580 dolar seviyesine yine gerilesin o zaman alacağız. Yani 50 dolar alacağımızı sadece 50 dolar olarak değil üzerine koyarak alacağız. Piyasada fırsat hiç bitmiyor. 50 dolarlık zararımızı 100 dolar olarak kapatma imkanı karşımıza çıkacak. Gram altın tarafında 2980-3080 TL aralığını takip edecektik. Serbest piyasada gram altının yeniden 3000 TL’nin altına sarkmasını bekliyorum. 2980 TL destek, biraz daha aşağıda 2950 TL destek seviyesine kadar çekilmesini bekleyebiliriz.”

Kaynak: Haber Merkezi