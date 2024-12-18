Resmi Gazete'de Yayımlandı... Ticaret Bakanlığı'ndan İki Ülke İçin Flaş Karar: Soruşturma Başlatıldı, Damping Önlemi Uygulanacak

Ticaret Bakanlığı'nın ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğe göre; Hindistan menşeli 'vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler' ithalatına yönelik yürütülen soruşturma sonucunda söz konusu ürünlerin dampingli olduğu ve yerli üreticilere zarar verdiği tespit edildi. Karar kapsamında, Hindistan menşeli Rubfila International Limited firmasının ürünlerine CIF bedelin yüzde 7,1’i, diğer firmaların ürünlerine ise yüzde 12,3 oranında dampinge karşı vergi uygulanacak.

Bu önlemler, 5 yıl boyunca yürürlükte kalacak ve gerekli durumlarda gözden geçirilebilecek.

ÇİN MENŞELİ ÜRÜNLERE SORUŞTURMA

Bakanlık ayrıca, Türk Demirdöküm Fabrikaları A.Ş.'nin başvurusu üzerine Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "gazla çalışan anında su ısıtıcılar" ithalatına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması başlattı. Başvuru, Baymak Makina San. ve Tic. A.Ş. ile Emas Makina San. A.Ş. tarafından da desteklendi.

Mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam edebileceği gerekçesiyle açılan soruşturma, 8419.11.00.00.00 GTİP altında sınıflandırılan ürünleri kapsıyor. Daha önce, söz konusu ithalata CIF bedelin yüzde 20,12 ile yüzde 59,65 arasında değişen oranlarda dampinge karşı vergi uygulanmaktaydı.

Kaynak: Haber Merkezi