Süt Fiyatlarına Zam: USK'den Çiğ Süt Kararı! Üç Ayda Bir Değişecek

Ulusal Süt Konseyi (USK), yeni yıl için çiğ süt tavsiye fiyat tarifesini belirledi. USK'den alınan karara göre, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere üreticinin eline litre başına net 17,15 lira geçecek şekilde belirlendi. Çiğ süt tavsiye fiyatı, üç ayda bir yeniden değerlendirilecek.

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Süt Fiyatlarına Zam: USK'den Çiğ Süt Kararı! Üç Ayda Bir Değişecek

Ulusal Süt Konseyi (USK), 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere çiğ süt tavsiye fiyatını güncelledi. Konseyin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, çiğ süt tavsiye fiyatı 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere tespit edildi.

Buna göre, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı, üreticinin eline litre başına net 17,15 lira geçecek şekilde belirlendi. Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde, bu giderler üreticiye ilave ödenecek. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir 0,1'lik değişim için 25 kuruş fark uygulanacak.

Öte yandan, daha önce alınan karar gereğince çiğ süt tavsiye fiyatı, üç aylık periyotlar halinde yeniden değerlendirilecek.

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Kaynak: AA

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