Asgari Ücret Zammı Ne Zaman Belli Olacak? Bakan Işıkhan Tarih Verdi

Yılbaşında maaşlara yapılacak zam için geri sayım sürerken, milyonlarca çalışanın gözü asgari ücret için üçüncü toplantıya çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Genel Kurulu çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Asgari ücrete ilişkin konuşan Bakan Işıkhan, "Artık bir teklif bekliyoruz. Önümüzdeki hafta içerisinde neticelendirmeyi düşünüyoruz" dedi.

Son Güncelleme:

Asgari ücret için zam pazarlığı başladı. 10 Aralık ve 16 Aralık'ta gerçekleştirilen toplantılarda herhangi bir bir rakam telaffuz edilmezken, gözler üçüncü asgari ücret toplantısına çevrildi. Komisyon, 19 Aralık Perşembe günü saat 11.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplanacak.

Toplantıya başkanlık edecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Genel Kurulu çıkışında gazetecilere asgari ücrete ilişkin açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, "İşçi ve işveren kesimlerimizden de artık bir teklif bekliyoruz. inşallah bu teklifi aldıktan sonra da bu sefer başkanlarımızla görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta içerisinde neticelendirmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

'ARTIK TEKLİF GELMESİNİ BEKLİYORUZ'

4'üncü bir toplantının gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin soruya Bakan Işıkhan, "Üçüncü toplantımızı bir gerçekleştirelim, ondan sonraki duruma bakarız. Ama artık ücret tekliflerinin gelmesini bekliyoruz biz de komisyonumuzda" yanıtını verdi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Vedat Işıkhan
Son Güncelleme:
42 Yıllık Çaycı Herkesten Sakladığı Sırrını Açıkladı! İşte Tavşan Kanı Çay Demleme Tüyosu 42 Yıllık Çaycı Herkesten Sakladığı Sırrını Açıkladı! İşte Tavşan Kanı Çay Demleme Tüyosu
Fransa Ekonomisinde Alarm! Siyasi Huzursuzluk Büyüme Tahminini Düşürdü Fransa Ekonomisinde Alarm! Büyüme Tahminleri Düştü
Yaşlılık Maaşı Alan Vatandaşlar İsyanda: Ayda Bir Kez Yumurta Görüyorum Yaşlılık Maaşı Alan Vatandaşlar İsyanda: Ayda Bir Kez Yumurta Görüyorum
Süt Fiyatlarına Zam: USK'den Çiğ Süt Kararı! Üç Ayda Bir Değişecek USK'den Çiğ Süt Kararı! Süt Fiyatlarına Zam
Asgari Ücrette Üçüncü Toplantı Tarihi Belli Oldu Asgari Ücret İçin Kritik Gün
Pişirdiğiniz Hamsi Yavan Oluyorsa İşte Tüyosu! Üzerine Biraz Sürün Pişirdiğiniz Hamsi Yavan Oluyorsa İşte Tüyosu! Üzerine Biraz Sürün