ASGARİ ÜCRETE ZAM 2025! 5 Puan da Erdoğan’dan! Asgari Ücret 3. Toplantısı Öncesi Zamda Vites Yükselttiler: Refah payı ile 23 Bin TL Zorlanacak

Son dakika: Asgari ücrete Ocak 2025 zammı haftaya netleşecek! ‘Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak’ sorusu gündemin en çok merak edilenleri arasında yerini aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başta olmak üzere 2025 asgari ücret için ‘enflasyon ile uyumlu’ ancak aynı zamanda ekonomi dengesini bozmayacak bir rakam mesajı verildi. Şu an 2024 asgari ücret net 17.002, brüt 20.002 TL olarak uygulanıyor. Peki asgari ücret zammı ne zaman belli olur? İşte haberin detayları…

MASASINDA O VERİLER DURUYOR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanacak 3 Ocak öncesinde toplandığı için masada OVP’de ve Merkez Bankası’nın raporlarında yer alan enflasyon hedefleri üzerinden pazarlıklar yürütülüyor. Aynı zamanda Çalışma Bakanlığı TÜİK’in verilerini destekleyen saha çalışmalarından elde ettiği verileri de hem işçi hem de işverene sunuyor. Masada henüz rakam konuşulmasa da işçiler yaşam maliyetlerini karşılamaya yetecek bir asgari ücret talep ediyor. İşveren ise yüzde 25-30 arasındaki bir rakama sıcak bakıyor.

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI NE ZAMAN?

10 Aralık ve 16 Aralık'ta gerçekleştirilen toplantılarda herhangi bir bir rakam telaffuz edilmezken, gözler üçüncü asgari ücret toplantısına çevrildi. Komisyon, 19 Aralık Perşembe günü saat 11.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplanacak.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tüm çalışanların merak ettiği o soruya şu yanıtı verdi:

“İşçi ve işveren kesimlerimizden de artık bir teklif bekliyoruz. Bu teklifi aldıktan sonra da bu sefer başkanlarımızla görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta içerisinde neticelendirmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Ama artık ücret tekliflerinin gelmesini bekliyoruz biz de komisyonumuzda.”

SGK UZMANININDAN REFAH PAYI YORUMU

SGK Uzmanı Emin Yılmaz Sözcü TV’de yaptığı asgari ücret 2025 zam oranı için, “Dünya literatürüne bakmak lazım. Onların ne gibi literatür geliştirdiğini görmek lazım. ABD ve Brezilya'da asgari ücreti hükümet belirliyor. Norveç, Danimarka ve İskandinav ülkelerinde toplu sözleşmeler üzerinden değerlendiriliyor. Almanya ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde de ülkemizde olduğu gibi komisyon karar veriyor” ifadelerini kullandı.

Yarınki toplantı öncesi refah payına işaret eden uzman isim, “Asgari ücrette 3. toplantıya gireceğiz hala rakamlar telaffuz edilmedi. Olması gereken, gerçekleşen enflasyon yani yüzde 44 üzerine ve bunun üzerine bir refah payı verilmesi şeklinde olabilir” yorumunda bulundu.

ASGARİ ÜCRETE ERDOĞAN DOKUNUŞU

Yeni asgari ücret tahminini de paylaşan Emin Yılmaz, “Olacak olan yüzde 30 ila yüzde 40 arasında bir artıştır. Ben de bunun orta noktası olan yüzde 35'te karar kılınacağını tahmin ediyorum. Kamuoyu 3 aydır hazırlık çabasına girildi. Yüzde 25'ler konuşuluyordu. Yüzde 25 teklif olup yüzde 30'a yükseltilip sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 5 daha takviye yapıp yüzde 35'e çıkacağını tahmin ediyorum” şeklinde açıklamada bulundu.

2025 BRÜT-NET ASGARİ ÜCRET ZAM TABLOLARI

YÜZDE 25 TAHMİNİ İLE ASGARİ ÜCRET

Brüt Asgari Ücret: 25.002 TL

SGK Primi (Yüzde 14): 3.500 TL

İşsizlik Sigortası Primi (Yüzde 1): 250 TL

Kesintiler Toplamı: 3.750

Net Asgari Ücret: 21.252 TL

YÜZDE 30 TAHMİNİ İLE ASGARİ ÜCRET

Brüt Asgari Ücret: 26.002 TL

SGK Primi (Yüzde 14): 3.640 TL

İşsizlik Sigortası Primi (Yüzde 1): 260 TL

Kesintiler Toplamı: 3.900 TL

Net Asgari Ücret: 22.102 TL

YÜZDE 35 TAHMİNİ İLE ASGARİ ÜCRET

Brüt Asgari Ücret: 27.002 TL

SGK Primi (Yüzde 14): 3.780 TL

İşsizlik Sigortası Primi (Yüzde 1): 270 TL

Kesintiler Toplamı: 4.050 TL

Net Asgari Ücret: 22.952 TL

YÜZDE 40 TAHMİNİ İLE ASGARİ ÜCRET

Brüt Asgari Ücret: 28.002 TL

SGK Primi (Yüzde 14): 3.920 TL

İşsizlik Sigortası Primi (Yüzde 1): 280 TL

Kesintiler Toplamı: 4.200 TL

Net Asgari Ücret: 23.802 TL

YÜZDE 45 TAHMİNİ İLE ASGARİ ÜCRET

Brüt Asgari Ücret: 29.002 TL

SGK Primi (Yüzde 14): 4.060 TL

İşsizlik Sigortası Primi (Yüzde 1): 290 TL

Kesintiler Toplamı: 4.350 TL

Net Asgari Ücret: 24.652 TL

Kaynak: Haber Merkezi