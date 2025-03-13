ABD’de İşsizlik Maaşı Başvuruları Düşüş Gösterdi

ABD Çalışma Bakanlığı, 8 Mart ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısının 220 bine gerilediğini açıkladı. Bu rakam, piyasa beklentilerinin altında kaldı.

ABD’de İşsizlik Maaşı Başvuruları Düşüş Gösterdi

ABD’de işsizlik maaşı başvurularında yaşanan azalma, 8 Mart ile biten haftada 220 bine düşüşle kaydedildi. Önceki hafta ile karşılaştırıldığında başvuru sayısında 2 bin kişilik bir azalma yaşandı. Piyasa beklentisi ise başvuru sayısının 226 bin olması yönündeydi.

REVİZE EDİLEN VERİLER

Bir önceki haftaya ait işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 221 binden 222 bine revize edildi.

Son 4 haftanın ortalama başvuru sayısı, 1500 kişilik bir artışla 226 bine çıktı.

DEVAM EDEN BAŞVURULARDA AZALMA

Devam eden işsizlik maaşı başvuruları, 1 Mart ile biten haftada 27 bin kişilik bir azalışla 1 milyon 870 bine geriledi.

Analistler, Başkan Donald Trump’ın ticaret politikası ve federal hükümetteki istihdam ile finansman kesintilerine rağmen, iş gücü piyasasının direnç gösterdiğini ifade etti.

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Kaynak: AA

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