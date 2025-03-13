Zabıta Hepsine El Koydu: 2 Bin 997 Tanesi Men Edildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, satış yapılan noktalarda denetimler gerçekleştirdi.

Ekiplerin halk sağlığını korumak amacıyla gıda üretim ve satış noktalarına yönelik kapsamlı denetimler sonucunda usulsüz olduğu tespit edilen ürünler satıştan men edildi. Denetimlerde toplam 4 bin 492 kilogram çeşitli hayvansal gıda ürünü incelenirken, 38 işletme ve şahıs hakkında idari para cezası uygulandı.



BİNLERCE İŞLETME DENETLENDİ



Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, sorumluluk alanlarında bugüne kadar 3 bin 120 üretim ve satış yapan iş yerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde sağlıksız şartlarda taşınan, üretilen ve satışı yapılan 750 kilogram kanatlı hayvan eti, bin 549 kilogram küçük ve büyükbaş hayvan eti, 250 kilogram sakatat, 405 kilogram deniz ürünü (karides, midye, balık), 500 adet et katkılı ürün (lahmacun) ve 300 kilogram süt ürünü (peynir) imha edildi.



2 BİN 997 TANESİ MEN EDİLDİ



Muğla Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, denetimlerde 38 işletme ve şahıs hakkında idari para cezası uyguladı. Ayrıca Tüketicinin Korunması Kanunu çerçevesinde yapılan denetimlerde son tüketim tarihi geçen 2 bin 997 ürün satıştan men edildi.

Başkan Aras: "Sağlıklı ve güvenli gıdaya erişim, en temel insan haklarından biridir"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğla’mızda vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak için denetimlerimize kararlılıkla devam ediyoruz. Sağlıklı ve güvenli gıdaya erişim, en temel insan haklarından biridir. Denetimleri yalnızca bir yaptırım olarak değil, halkımızın sağlığını koruma sorumluluğumuzun bir gereği olarak görüyoruz. Halkımızın güvenle alışveriş yapabilmesi, çocuklarımızın sağlıklı beslenmesi ve gıda güvenliğinin sağlanması için il genelinde denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İHA