4 Bin Liralık Emekli İkramiyesi Komisyondan Geçti

Emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesine ilişkin madde, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

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4 Bin Liralık Emekli İkramiyesi Komisyondan Geçti

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler sona erdi.

Teklifin tümü üzerinde söz alan CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, "torba kanun" uygulamasını eleştirdi. Teklifin daha önce 3 tali komisyona gönderildiğini belirten Türeli, "Plan ve Bütçe Komisyonu dışında hiçbiri görüşmemiş. Tali komisyonların görüşmesi için buna bir zaman verilmesi lazım. Bu Meclis sistematiğinin değişmesi lazım" ifadelerini kullandı.

'ÇOK DÜŞÜK BİR RAKAM'

Her bayramda ikramiyenin gündeme geldiğini belirten Türeli, "Bir sisteme oturtulur bayram ikramiyesi. Madem ücret rejiminin artık bir parçası oldu bu, ona göre denir ki; 'Enflasyon kadar artacak, asgari ücret kadar artışı olacak'" görüşünü dile getirdi.

Bayram ikramiyesindeki artışın yetersiz olduğunu vurgulayan Türeli, "Çok düşük, cüzi bir rakam. Asgari ücret hesabı yapılmış olsa 2018'de ilk çıktığından beri 13 bin 788 lira olması; en düşük emekli aylığı üzerinden gitsek 14 bin 469 lira olması lazım" sözlerini sarf etti.

Teklif, maddeleri üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan sonra kabul edildi.

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Kaynak: AA

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