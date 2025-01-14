32 Ülkeye İhracat Yapan Gıda Devine Mahkemeden Kesin Mühlet Kararı! Yaprak Sarma ve Türk Yemeklerini Dünyaya Tanıtmıştı

MURAT BEYAZ

Yaprak sarma ve çeşitli geleneksel Türk mutfağı ürünlerini 32 ülkeye ihraç eden Gaziantep merkezli Denimeks Gıda, ekonomik zorluklar nedeniyle iflasın eşiğine geldi. Şirket, borçlarını yapılandırmak amacıyla Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato talebinde bulundu. 10 Ocak'ta görülen duruşmada mahkeme kesin mühlet kararı için 1 yıllık süre verdi.

KONSERVE DEVİ İFLASIN EŞİĞİNDE

1991 yılında kurulan ve 10.000 metrekare kapalı, toplam 20.000 metrekarelik alanda üretim yapan Denimeks Gıda, Türkiye’nin önemli gıda şirketlerinden biri olarak biliniyor. 32 ülkeye ihracat yapan konserve devi son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle iflasın eşiğine geldi.

MAHKEMEDEN KESİN MÜHLET KARARI

Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından alınan kararla, Denimeks Gıda’ya 1 yıl süreyle kesin mühlet verildi. Mahkeme, İcra ve İflas Kanunu’nun (İİK) 289. maddesi gereğince, firmanın mali durumunu göz önünde bulundurarak konkordato sürecinin devam etmesine karar verdi.

Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin verdiği karar şöyle:

Kesin Mühlet Süresi: Denimeks Gıda için 1 yıllık kesin mühlet verildi.

Komiser Heyetinin Görevi: Konkordato komiser heyetinin görev süresi, kesin mühlet süresince devam edecek.

Tedbir Kararları: Önceden alınan tedbir kararlarının kesin mühlet boyunca aynen devam edeceği belirtildi.

Alacaklılara Çağrı: Konkordato komiserleri, alacaklıları alacak bildirimine davet edecek. Bu süreç, İİK’nın 299 ve devamı maddelerine uygun olarak yürütülecek.

Ödeme Onayı: Şirketin yaptığı ödemeler, konkordato komiserlerinin onayına tabi olacak.

İlan ve Bildirim: Kesin mühlet kararı, ilgili kanun maddeleri doğrultusunda ilan edilerek ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilecek.

DENİMEKS GIDA İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Kesin mühlet süreci boyunca, şirketin mali yapısının güçlendirilmesi ve alacaklılarla yapılan anlaşmaların tamamlanması hedefleniyor. Denimeks Gıda’nın konkordato sürecinden nasıl çıkacağı ise önümüzdeki dönemde yapılacak değerlendirmelere bağlı olacak.