Altın Fiyatları için Kritik Dönemeç! Yarından Sonra Herkes Kuyumcuya Koşacak: Yükselişte Tek Şartı Açıkladılar

Ons altın, yeni Trump yönetiminin politikalarını çevreleyen belirsizlik ve ABD Merkez Bankası Fed'in politika yolu hakkında fikir verecek önemli ABD enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların pozisyon almasıyla yükseldi. Altının ons fiyatı bu sabah 2675,33 dolara kadar yükseldi ve şu sıralarda düne göre yüzde 0,37 artışla 2672,05 dolarda.

“ALTIN ENFLASYONDAN KORUNMA GÖREVİNİ ÜSTLENDİ”

Cuma günü açıklanan güçlü istihdam raporu, Fed'in bu yıl faiz indirimleri konusundaki temkinli duruşunu pekiştirirken, seçilmiş Başkan Donald Trump'ın gümrük vergisi tarifelerinin enflasyonu körükleyebileceği endişeleri de arttı.

KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, “ABD dolarının güçlendiği mevcut dönemde altının tarihsel olarak olduğundan daha iyi durumda olmasının nedeni yatırımcıların enflasyon endişelerine bağlanabilir, altın enflasyondan korunma görevini üstlendi” dedi.

BUGÜN VE YARINA DİKKAT!

Yatırımcılar şimdi ekonomi ve Fed'in 2025 politika yörüngesi hakkında daha fazla bilgi için Çarşamba günü ABD tüketici fiyat endeksi (TÜFE) baskısını ve günün ilerleyen saatlerinde üretici fiyat endeksi (ÜFE) raporunu bekliyor. Bu hafta birçok Fed yetkilisinin de konuşma yapması bekleniyor.

Waterer, “Bu hafta daha yumuşak enflasyon rakamları görürsek, bu muhtemelen ABD dolarının satış baskısı altına girdiğini görecektir, bu da satın almak daha ucuz hale geldikçe altını artırabilir” dedi.

GRAM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI (14.01.2025)

Bu sabah 22 ayar gram altın fiyatı yükselişine devam ederek 3100 TL kapısına dayandı. Şu sıralar 3091 liradan ekranlara yansıtıyor. Çeyrek altın fiyatları ise 5203 TL’den, Cumhuriyet altını da 21.029 liradan işlem görüyor.

Kaynak: Haber Merkezi