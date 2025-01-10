Eskişehir'in Mobilya Devi Pes Etti! İflas Bayrağını Çekti

Eskişehir merkezli HOME Mobilya Dekorasyon, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etti. Şirket için Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesi, 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

Murat Beyaz Murat Beyaz
Eskişehir'in Mobilya Devi Pes Etti! İflas Bayrağını Çekti

Eskişehir Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı HOME Mobilya Dekorasyon Yapı ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında alınan kararla, konkordato komiseri olarak Mali Müşavir İlhan Uygur atandı.

Şirketin mali durumunun incelenmesi ve alacaklıların haklarının korunması amacıyla geçici mühlet kararı yürürlüğe girdi.

DURUŞMA TARİHİ BELİRLENDİ

Konkordato süreci kapsamında duruşmanın, 19 Mart 2025 tarihinde saat 10.00’da yapılacağı açıklandı. Alacaklıların, ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde konkordato talebine itiraz etme hakları bulunduğu bildirildi.

Eskişehir'in Mobilya Devi Pes Etti! İflas Bayrağını Çekti - Resim : 1

ALACAKLILARIN HAK DETAYLARI

Alacaklılar, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir durum bulunmadığını öne sürebilir ve taleplerini delilleriyle birlikte mahkemeye sunarak konkordato talebinin reddini isteyebilir. Bu süreç, İcra ve İflas Kanunu'nun 288. maddesi uyarınca yürütülecek.

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