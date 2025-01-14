Akaryakıt Fiyatları 50 LİRAYI AŞIYOR! Benzin ve Motorin İçin Çifte Dev Zam: Tabelada Rekor Var (14 Ocak 2025 Güncel Benzin-Mazot Fiyatı)

Son dakika haberi… ÖTV zammı ile benzin ve motorin fiyatları peş peşe zamlandı. Mazot fiyatı gelen zamlarla 1,75 TL, benzin fiyatları da 2,06 TL arttı. Böylece akaryakıt fiyatları tarihinde görülmemiş rakamlara ulaşarak rekor kırdı. Ancak benzin ve motorine çifte dev zam yolda! İşte 14 Ocak Salı güncel akaryakıt fiyatları ve İstanbul, Ankara, İzmir benzin mazot fiyatı…

2 LİRANIN ÜZERİNDE ZAM

16 Ocak gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 2,34 TL, benzinin litre fiyatına ise 1,56 TL artış yapılacağı iddia edildi.

ZAM SONRASI AKARYAKIT FİYATLARI NE OLACAK?

Zam sonrası İstanbul’da ortalama mazot litre fiyatı 48,11 TL, benzin fiyatı ise 46,87 TL’ye yükselecek. İzmir’de benzin 47,77 TL, motorin 49,19 TL olacak. Ankara’da motorin litre fiyatı 48,78 TL ve benzin de 47,42 TL’ye çıkacak.

Ancak Şırnak’ta 47,80 TL’ye satılan mazot zam sonrası 50 lirayı aşarak 50,14 TL’ye yükselecek. Benzin litresi de 48,73 TL olacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (14 OCAK 2025 SALI)

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin: 45,31 TL

Motorin: 45,77 TL

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin: 45,15 TL

Motorin: 45,66 TL

İZMİR

Benzin: 46,21 TL

Motorin: 46,85 TL

ANKARA

Benzin: 45,86 TL

Motorin: 46,44 TL

Kaynak: Haber Merkezi