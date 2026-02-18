Yıldız Tilbe'den Alkışlık Hareket... Gazze'de Yaşam Alanı Kurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail saldırılarının ağır yıkıma sürüklediği Gazze’de evsiz kalan Filistinliler için yeni bir yaşam alanı kuruldu. Şarkıcı Yıldız Tilbe’nin bağışlarıyla kurulan 'Yıldız Tilbe Çadır Kenti', Gazze’nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi’nde düzenlenen törenle hizmete açıldı.

80 ÇADIRDAN OLUŞAN YAŞAM ALANI

Proje, Kudüs İçin Gönüllüler Derneği iş birliğiyle Mevedde Yardım Kuruluşu tarafından hayata geçirildi. Yerleşim alanı toplam 80 çadırdan oluşurken, bölgede bir okul, mescit, güneş enerjisi sistemi, su kuyusu, mutfak ve enerji kontrol birimi de kuruldu.

Mevedde Derneği Başkanı Abdullah Sukkar Ebu Enver, çadır kentin bölgede kurulan ilk kapsamlı yaşam alanlarından biri olduğunu belirterek, daha önce su, elektrik ve internetin olmadığı bu alanın yaşanabilir hale getirildiğini söyledi. Filistinlilerin genellikle temel ihtiyaçlara erişim sağlayabildikleri kampları tercih ettiğini vurgulayan Ebu Enver, bu nedenle tüm altyapının özellikle hazırlandığını aktardı.

İKİNCİ BİR ALAN DAHA AÇILACAK

Yetkililer, önümüzdeki hafta Gazze’nin kuzeyindeki Muhabarat bölgesinde ikinci bir 'Yıldız Tilbe Çadır Kenti'nin daha açılacağını duyurdu. Yeni yerleşim alanına taşınan Filistinli bir kadın daha önce yedi çocuğuyla küçücük bir odada yaşamak zorunda kaldığını anlattı. İsrail saldırılarında eşini ve oğlunu kaybettiğini söyleyen kadın, bir anaokuluna sığındıklarını, şimdi ise daha geniş ve güvenli bir çadıra kavuştuklarını belirtti.

Gözyaşları içinde konuşan kadın, "Ev gitti, eş gitti, dayanağım gitti. Hayatım altüst oldu ama yine de Allah’a şükrediyorum. Şimdi en azından çocuklarımla nefes alabileceğimiz bir yerimiz var" dedi.

Kaynak: AA