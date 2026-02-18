Yıldız Tilbe'den Alkışlık Hareket... Gazze'de Yaşam Alanı Kurdu

Yıldız Tilbe’nin desteğiyle Gazze’de evsiz kalan Filistinliler için yeni bir yaşam alanı kuruldu. Çadır kentin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Son Güncelleme:
Yıldız Tilbe'den Alkışlık Hareket... Gazze'de Yaşam Alanı Kurdu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail saldırılarının ağır yıkıma sürüklediği Gazze’de evsiz kalan Filistinliler için yeni bir yaşam alanı kuruldu. Şarkıcı Yıldız Tilbe’nin bağışlarıyla kurulan 'Yıldız Tilbe Çadır Kenti', Gazze’nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi’nde düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Yıldız Tilbe'den Alkışlık Hareket... Gazze'de Yaşam Alanı Kurdu - Resim : 1

80 ÇADIRDAN OLUŞAN YAŞAM ALANI

Proje, Kudüs İçin Gönüllüler Derneği iş birliğiyle Mevedde Yardım Kuruluşu tarafından hayata geçirildi. Yerleşim alanı toplam 80 çadırdan oluşurken, bölgede bir okul, mescit, güneş enerjisi sistemi, su kuyusu, mutfak ve enerji kontrol birimi de kuruldu.

Yıldız Tilbe'den Alkışlık Hareket... Gazze'de Yaşam Alanı Kurdu - Resim : 2

Mevedde Derneği Başkanı Abdullah Sukkar Ebu Enver, çadır kentin bölgede kurulan ilk kapsamlı yaşam alanlarından biri olduğunu belirterek, daha önce su, elektrik ve internetin olmadığı bu alanın yaşanabilir hale getirildiğini söyledi. Filistinlilerin genellikle temel ihtiyaçlara erişim sağlayabildikleri kampları tercih ettiğini vurgulayan Ebu Enver, bu nedenle tüm altyapının özellikle hazırlandığını aktardı.

İKİNCİ BİR ALAN DAHA AÇILACAK

Yetkililer, önümüzdeki hafta Gazze’nin kuzeyindeki Muhabarat bölgesinde ikinci bir 'Yıldız Tilbe Çadır Kenti'nin daha açılacağını duyurdu. Yeni yerleşim alanına taşınan Filistinli bir kadın daha önce yedi çocuğuyla küçücük bir odada yaşamak zorunda kaldığını anlattı. İsrail saldırılarında eşini ve oğlunu kaybettiğini söyleyen kadın, bir anaokuluna sığındıklarını, şimdi ise daha geniş ve güvenli bir çadıra kavuştuklarını belirtti.

Yıldız Tilbe'den Alkışlık Hareket... Gazze'de Yaşam Alanı Kurdu - Resim : 3

Gözyaşları içinde konuşan kadın, "Ev gitti, eş gitti, dayanağım gitti. Hayatım altüst oldu ama yine de Allah’a şükrediyorum. Şimdi en azından çocuklarımla nefes alabileceğimiz bir yerimiz var" dedi.

İsrail, Gazze'de Alıkoyduğu 8 Esiri Serbest Bıraktıİsrail, Gazze'de Alıkoyduğu 8 Esiri Serbest BıraktıDünya

Mısır, Suudi Arabistan ve BAE’den Gazze HamlesiMısır, Suudi Arabistan ve BAE’den Gazze HamlesiDünya

Gazze'de Tarihi Gün... Refah Sınır Kapısı AçıldıGazze'de Tarihi Gün... Refah Sınır Kapısı AçıldıDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Gazze Yıldız Tilbe
Son Güncelleme:
Çin'de Bir Havai Fişek Faciası Daha: 12 Kişi Öldü Çin'de Bir Havai Fişek Faciası Daha: 12 Kişi Öldü
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
İran’dan ‘Nükleer Silah’ Çıkışı, Arakçi Resti Çekti İran’dan ‘Nükleer Silah’ Çıkışı, Arakçi Resti Çekti
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
ÇOK OKUNANLAR
3 Meslek Grubuna Daha Yeşil Pasaport Kapısı Aralandı: Yeni Teklif Meclis'te 3 Meslek Grubuna Daha Yeşil Pasaport Kapısı Aralandı: Yeni Teklif Meclis'te
Online Tanışma Kabusla Sonuçlandı: Evdeki Cesedin Sırrı Çözüldü Online Tanışma Kabusla Sonuçlandı: Evdeki Cesedin Sırrı Çözüldü
Bakanlık Affetmedi: 3 Adet Su İçin 600 Lira Hesap Çıkardılar! 3 Adet Su İçin 600 Lira Hesap Çıkardılar!
Yargıtay’dan Emsal Ehliyetsiz Sürücü Kararı: Karşı Taraf Tazminat Ödeyecek Yargıtay’dan Emsal Ehliyetsiz Sürücü Kararı: Karşı Taraf Tazminat Ödeyecek
Kuvvetli Sağanak Felakete Döndü: İzmir, Aydın ve Çanakkale Sular Altında Kaldı Kuvvetli Sağanak Felakete Döndü: İzmir, Aydın ve Çanakkale Sular Altında Kaldı