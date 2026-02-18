İran’dan ‘Nükleer Silah’ Çıkışı, Arakçi Resti Çekti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi bünyesinde gerçekleştirilen Silahsızlanma Konferansı’nda uluslararası güvenlik ortamına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arakçi, küresel barış düzeninin son yıllarda ciddi baskılar altında olduğunu ifade etti.

KÜRESEL GÜVENLİK MİMARİSİNE ELEŞTİRİ

Konuşmasında uluslararası barış ve güvenlik mimarisinin giderek daha kırılgan hale geldiğini vurgulayan Arakçi, artan jeopolitik gerilimler, sistemsel aşınma ve çok boyutlu krizlerin dünya istikrarını tehdit ettiğini söyledi. Bu gelişmelerin yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte riskler yarattığını belirtti.

NÜKLEER SİLAH VURGUSU

Arakçi, bazı ülkelerin savunma politikalarında nükleer silahların hâlâ merkezi rol oynadığına dikkat çekti. Dünyada çoğu konuşlandırılmış ya da yüksek alarm seviyesinde tutulan 12 binden fazla nükleer savaş başlığı bulunduğunu hatırlatarak, bunun insanlık için büyük bir tehdit oluşturduğunu dile getirdi.

İran’ın nükleer programına da değinen Arakçi, “İran, nükleer programının niteliğiyle ilgili endişeleri gidermeye ve tamamen barışçıl karakterini sağlamaya hazır olduğunu gösterirken, nükleer enerjinin barışçıl kullanımını hedefleyen bir strateji izledi” ifadelerini kullandı.

ABD VE MÜZAKERE SÜRECİ

Arakçi, Tahran yönetiminin diplomasiye bağlılığını sürdürdüğünü ancak bazı Batılı ülkelerin tutumlarının müzakere zeminine zarar verdiğini savundu. Özellikle ABD’nin politikalarını eleştiren Arakçi, “ABD'nin Ortak Kapsamlı Eylem Planı'ndan (JCPOA) tek taraflı çekilmesi, çok taraflı yükümlülüklerin güvenine ve istikrarına derin bir darbe vurduğu” dedi.

CENEVRE’DE KRİTİK TEMASLAR

İranlı Bakan, ABD ile yürütülen görüşmelere de değinerek diplomatik çözüm arayışlarının sürdüğünü belirtti. “Bugün Cenevre'de ABD ile ikinci tur müzakereleri gerçekleştirdik. Müzakerelerin, ilgili tarafların ve daha geniş bölgenin çıkarlarına hizmet edebilecek sürdürülebilir ve müzakere edilmiş bir çözüme yol açacağını umuyoruz. 13 Haziran 2025 saldırısı sırasında da gösterildiği gibi, İran her türlü tehdit veya saldırı eylemine karşı kendini savunmaya tamamen hazırdır. İran'a yönelik herhangi bir saldırının sonuçları sınırlarıyla sınırlı kalmayacak” açıklamasında bulundu.





Kaynak: DHA