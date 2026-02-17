Korkulan Olmadı: ABD İle İran Prensipte Anlaştı

İran ile ABD arasında süren nükleer müzakerelerde olumlu sonuç çıktı. İran yönetimi, tepel prensiplerde anlaşmaya varıldığını duyurdu.

İran ile ABD arasında başlayan nükleer müzakerelerin ikinci turu bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşti. Görüşmeler kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD'yle 'temel prensiplerde' anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Arakçi devamında "Üzerinde çalışılması gereken konular hala var" dedi.

NE OLMUŞTU?

Washington yönetimi İran'dan uranyum zenginleştirmenin tamamen durdurulmasını ve stokların ülke dışına çıkarılmasını talep ediyor. Füze programı ve bölgesel silahlı gruplar da ABD’nin gündeminde yer alsa da İran bu başlıkları reddediyor. ABD bölgeye askeri yığınak yapmayı sürdürürken, İran Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazı’nda tatbikat başlattı. ABD, anlaşma çıkmaması halinde saldırıya başlayacağını, İran da böyle bir durumda ABD'nin bölgedeki üslerini vuracağını duyurmuştu. Bunun üzerine müzakere süreci başlamıştı.

