ABD-İran Arasında İkinci Tur Müzakereler Başladı

ABD ve İran arasındaki ikinci tur müzakerelerinin başladığı bildirildi.

Son Güncelleme:
ABD ve İran arasındaki ikinci tur müzakereleri, İsviçre'nin Cenevre kentinde başladığı bildirildi.

El Cezire'de yer alan habere göre, müzakerenin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD heyetinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner yer aldığı kaydedilirken, İran heyetinde ise İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi bulunduğu ifade edildi.

TRUMP 'MAKUL OLUN' ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

ABD Başkanı Trump, tatilini geçirdiği Florida'dan Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

İran'la Cenevre'de yapılacak müzakerelere değinen Trump, kendisinin süreci yakından izlediğini ve görüşmelere dolaylı olarak katılacağını belirtti.

Müzakereler için, "Bu görüşmeler çok önemli olacak. Neler olacağını göreceğiz. İran genellikle çok sert bir müzakerecidir." yorumunu yapan Trump, "Umarım daha makul olurlar. Anlaşma yapmamanın sonuçlarını görmek istemediklerini düşünüyorum, bence anlaşma yapmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

