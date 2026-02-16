İtalya'da Peş Peşe Çığ Felaketi
İtalya'da iki farkı bölgede çığ felaketi yaşandı. Kayak güzergahına düşen çığla iki kişi hayatını kaybetti, Madesimo mevkiinde ise kayıp bir kişi aranıyor.
İtalya basını, ülkenin kuzeyindeki Courmayeur beldesine bağlı Val Veny'deki serbest kayak güzergahına çığ düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin ağır yaralandığını duyurdu.
İtalya’da Sondrio vilayetine bağlı Madesimo mevkisinde de çığ düştüğü bildirildi. Bölgedeki ekiplerin 3 kişiyi kurtardığı ve kayıp 4’üncü kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Kaynak: DHA