İran’dan İsrail’e Gözdağı, 'Karşılığını Alırlar'

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Katar medyasına yaptığı açıklamalarda güncel gelişmeleri değerlendirdi. Müzakerelerin sürdüğünü ifade eden Laricani, bölge ülkelerinin de görüşmelerin olumlu sonuçlanması için katkı sunduğunu dile getirdi. Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi aracılığıyla ABD’ye iletilmek üzere gönderilen mektuba da değinen Laricani, “ABD'den şu ana kadar resmi bir yanıt alınmadı. ABD müzakerelerde kendi çıkarlarını İsrail'in çıkarlarından ayrı olarak değerlendirebilir” dedi.

'HER KONU SÜRECİ AKAMETE UĞRATIR'

İran’ın müzakere sürecinde iş birliğine hazır olduğunu vurgulayan Laricani, “Trump'n sık sık dile getirdiği amaç İran'ın nükleer silaha sahip olmamasıdır. Bu İran'ın karşı çıkmadığı ortak noktadır. Önceki dönemlerde de müzakere taraftarıydık şimdi de. Füze konusu İran'ın ulusal güvenliğini ilgilendiren bir mesele olduğu için görüşmelerde bu konu yer almayacak. Nükleer mesele dışındaki her konu süreci akamete uğratır” ifadelerini kullandı.

'EN BÜYÜK DÜŞMANIMIZ İSRAİL'

İsrail’in süreci baltalamaya çalıştığını öne süren Laricani, “Karşı tarafın önceki tecrübeleri dikkate alarak yeni bir savaş aradığını düşünmüyorum ancak bize zor kullanırlarsa karşılığını alırlar. Savaş peşinde değiliz ama hazırlıklıyız. Biz ABD ile müzakere ediyoruz. Bugün en büyük düşmanımız İsrail” açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA