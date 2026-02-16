Altın Yeniden Yükselişte: Veriler Geldi, Yön Değişti

Enflasyonun beklentilerin altında gelmesi altın fiyatlarını desteklerken, güçlü istihdam verileri Fed’in faizleri uzun süre yüksek tutabileceği beklentisini canlı tuttu. Ons altın dalgalı seyir izlerken yatırımcıların odağında faiz indirimi sinyalleri ve yeni veriler yer alıyor.

Son Güncelleme:
Altın Yeniden Yükselişte: Veriler Geldi, Yön Değişti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ocak ayı enflasyonunun tahminlerin gerisinde kalması, değerli metallere yönelik ilgiyi artırırken güçlü gelen istihdam verileri, Fed’in faizleri beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceği düşüncesini besleyerek yükselişi kısmen frenledi.

Hafta ortasında açıklanan istihdam rakamları sonrası Fed’in sıkı para politikasını sürdürebileceği beklentisi altının ons fiyatı üzerinde baskı yarattı. Ancak enflasyon verisinin öngörülerin altında kalması, yıl içinde olası faiz indirimlerine dair umutları canlandırdı ve alıcıların yeniden piyasaya dönmesini sağladı.

Peki, güncel altın fiyatları ne durumda? İşte 16 Şubat 2026 itibarıyla altın piyasasında son rakamlar:

GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.003,5150
Satış: 7.004,4290

ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 5.011,60
Satış: 5.013,54

ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.207,7500
Satış: 11.454,6000

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 44.810,3900
Satış: 45.656,9100

TAM ALTIN FİYATI
Alış: 47.258,00
Satış: 47.630,00

YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 22.395,33
Satış: 22.959,81

ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 44.931,42
Satış: 45.779,75

ATA ALTIN FİYATI
Alış: 48.479,71
Satış: 49.737,08

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.981,49
Satış: 5.250,01

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.614,17
Satış: 6.922,32

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Altın Gram Altın Çeyrek Altın
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Kredi Kartı Sahipleri Dikkat! Limitlerde Yeni Dönem Kredi Kartı Sahipleri Dikkat! Limitlerde Yeni Dönem
SGK'dan Büyük Temizlik! Yüzlerce 'Sahte Emekli' Tespit Edildi SGK'dan Büyük Temizlik!
ÇOK OKUNANLAR
Barışma Bahanesiyle Çağırdığı Eşini Öldürdü, İntihar Etti Barışma Bahanesiyle Çağırdığı Eşini Öldürdü, İntihar Etti
Altın Yeniden Yükselişte: Veriler Geldi, Yön Değişti Altın Yeniden Yükselişte: Veriler Geldi, Yön Değişti
Sobadan Çıkan Yangın Can Aldı... Yaşlı Adam Kurtarılamadı Sobadan Çıkan Yangın Can Aldı... Yaşlı Adam Kurtarılamadı
Beykoz’da Can Pazarı! Otomobil İle Hafif Ticari Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı Beykoz’da Can Pazarı! Otomobil İle Hafif Ticari Araç Kafa Kafaya Çarpıştı
Sevgililer Günü Faciası: Tatil İçin Gittikleri Otelde Kabusu Yaşadılar! Emine Ayten Hayatını Kaybetti, Polis Eşi Yaralı! Sevgililer Günü Faciası: Tatil İçin Gittikleri Otelde Kabusu Yaşadılar