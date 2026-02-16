Altın Yeniden Yükselişte: Veriler Geldi, Yön Değişti
Enflasyonun beklentilerin altında gelmesi altın fiyatlarını desteklerken, güçlü istihdam verileri Fed’in faizleri uzun süre yüksek tutabileceği beklentisini canlı tuttu. Ons altın dalgalı seyir izlerken yatırımcıların odağında faiz indirimi sinyalleri ve yeni veriler yer alıyor.
Ocak ayı enflasyonunun tahminlerin gerisinde kalması, değerli metallere yönelik ilgiyi artırırken güçlü gelen istihdam verileri, Fed’in faizleri beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceği düşüncesini besleyerek yükselişi kısmen frenledi.
Hafta ortasında açıklanan istihdam rakamları sonrası Fed’in sıkı para politikasını sürdürebileceği beklentisi altının ons fiyatı üzerinde baskı yarattı. Ancak enflasyon verisinin öngörülerin altında kalması, yıl içinde olası faiz indirimlerine dair umutları canlandırdı ve alıcıların yeniden piyasaya dönmesini sağladı.
Peki, güncel altın fiyatları ne durumda? İşte 16 Şubat 2026 itibarıyla altın piyasasında son rakamlar:
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.003,5150
Satış: 7.004,4290
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 5.011,60
Satış: 5.013,54
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.207,7500
Satış: 11.454,6000
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 44.810,3900
Satış: 45.656,9100
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 47.258,00
Satış: 47.630,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 22.395,33
Satış: 22.959,81
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 44.931,42
Satış: 45.779,75
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 48.479,71
Satış: 49.737,08
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.981,49
Satış: 5.250,01
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.614,17
Satış: 6.922,32
