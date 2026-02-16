Songül Boşanma Aşamasındaydı… Ankara’da Sokak Ortasında Katledildi

Ankara’nın Haymana ilçesinde Serdar Hakbilir, barışma konuşması sırasında yanında bulunan tabancayla boşanma aşamasındaki eşi Songül Hakbilir’i vurduktan sonra intihar etti.

Son Güncelleme:
Songül Boşanma Aşamasındaydı… Ankara’da Sokak Ortasında Katledildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kan donduran kadın cinayeti, dün akşam saatlerinde Ankara'nın Haymana ilçesinde Çaldağ Mahallesi’nde meydana geldi.

Serdar Hakbilir, boşanma aşamasında olduğu eşi Songül Hakbilir ile barışmak için cadde üzerinde konuşmaya başladı.

Songül Boşanma Aşamasındaydı… Ankara’da Sokak Ortasında Katledildi - Resim : 1

SONGÜL’Ü KATLETTİ, İNTİHAR ETTİ

Konuşma sırasında yanındaki tabancayı çıkaran Serdar Hakbilir, önce eşini daha sonra da kendisini vurdu. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ikisinin de olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Manisa'da Kadın Cinayeti: Evli Olduğu Erkek Tarafından Uyurken ÖldürüldüManisa'da Kadın Cinayeti: Evli Olduğu Erkek Tarafından Uyurken ÖldürüldüGüncel
Kahramanmaraş’ta Kadın Cinayeti! Alev Ayrılmak İstediği İçin Katledildi!Kahramanmaraş’ta Kadın Cinayeti! Alev Ayrılmak İstediği İçin Katledildi!Güncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Ankara Kadın cinayetleri
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Sobadan Çıkan Yangın Can Aldı... Yaşlı Adam Kurtarılamadı Sobadan Çıkan Yangın Can Aldı... Yaşlı Adam Kurtarılamadı
Beykoz’da Can Pazarı! Otomobil İle Hafif Ticari Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı Beykoz’da Can Pazarı! Otomobil İle Hafif Ticari Araç Kafa Kafaya Çarpıştı
ÇOK OKUNANLAR
Altın Yeniden Yükselişte: Veriler Geldi, Yön Değişti Altın Yeniden Yükselişte: Veriler Geldi, Yön Değişti
Barışma Bahanesiyle Çağırdığı Eşini Öldürdü, İntihar Etti Barışma Bahanesiyle Çağırdığı Eşini Öldürdü, İntihar Etti
Milyonlar Bekliyor... Emeklilerin Bayram İkramiyesi İçin Kanun Teklifi Milyonlar Bekliyor... Emeklilerin Bayram İkramiyesi İçin Kanun Teklifi
Osman Bektaş'tan Olası İstanbul Depremiyle İlgili Ezber Bozan Açıklama: Kaç Büyüklüğünde Olacak? Osman Bektaş'tan Olası İstanbul Depremiyle İlgili Ezber Bozan Açıklama
Songül Boşanma Aşamasındaydı… Ankara’da Sokak Ortasında Katledildi Songül Boşanma Aşamasındaydı… Ankara’da Sokak Ortasında Katledildi