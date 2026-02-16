Songül Boşanma Aşamasındaydı… Ankara’da Sokak Ortasında Katledildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kan donduran kadın cinayeti, dün akşam saatlerinde Ankara'nın Haymana ilçesinde Çaldağ Mahallesi’nde meydana geldi.

Serdar Hakbilir, boşanma aşamasında olduğu eşi Songül Hakbilir ile barışmak için cadde üzerinde konuşmaya başladı.

SONGÜL’Ü KATLETTİ, İNTİHAR ETTİ

Konuşma sırasında yanındaki tabancayı çıkaran Serdar Hakbilir, önce eşini daha sonra da kendisini vurdu. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ikisinin de olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kaynak: DHA