Songül Boşanma Aşamasındaydı… Ankara’da Sokak Ortasında Katledildi
Ankara’nın Haymana ilçesinde Serdar Hakbilir, barışma konuşması sırasında yanında bulunan tabancayla boşanma aşamasındaki eşi Songül Hakbilir’i vurduktan sonra intihar etti.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Kan donduran kadın cinayeti, dün akşam saatlerinde Ankara'nın Haymana ilçesinde Çaldağ Mahallesi’nde meydana geldi.
Serdar Hakbilir, boşanma aşamasında olduğu eşi Songül Hakbilir ile barışmak için cadde üzerinde konuşmaya başladı.
SONGÜL’Ü KATLETTİ, İNTİHAR ETTİ
Konuşma sırasında yanındaki tabancayı çıkaran Serdar Hakbilir, önce eşini daha sonra da kendisini vurdu. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ikisinin de olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: