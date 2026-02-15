SGK'dan Büyük Temizlik! Yüzlerce 'Sahte Emekli' Tespit Edildi

SGK, sahte sigortalılık ve gerçeğe aykırı raporlarla emekli olanları tek tek tespit etti. Yüzlerce kişinin maaşı kesilirken usulsüz ödemelerin faiziyle geri alınması için tebligatlar gönderildi.

SGK'dan Büyük Temizlik! Yüzlerce 'Sahte Emekli' Tespit Edildi
Sosyal Güvenlik Kurumu, sahte sigortalılık kapsamında yürüttüğü denetimlerde 2016 sonrası emeklilik dosyalarını incelemeye aldı. tv100'ün haberine göre yapılan kontrollerde, naylon şirketler üzerinden prim yatırılarak ya da gerçeğe aykırı sağlık raporlarıyla emekli olan çok sayıda kişi tespit edildi.

SAVUNMA İSTENDİ

Usulsüzlük şüphesi bulunan vatandaşlara resmi tebligatlar gönderilmeye başlanırken, ilgili kişilerin SGK ilçe müdürlüklerine çağrılarak savunma vermeleri istendi. Tebligatlara üç iş günü içinde yanıt verilmesi gerektiği bildirildi.

ÖDEMELER GERİ İSTENDİ

Denetimler sonucunda hata kurumdan kaynaklanıyorsa son beş yıla ait ödemeler faizsiz şekilde geri talep ediliyor. Ancak usulsüzlüğün vatandaştan kaynaklandığı durumlarda, son on yıla kadar alınan emekli maaşları yasal faiziyle birlikte tahsil ediliyor.

Usulsüzlüğün kesinleşmesi halinde emekli aylıkları durdurulurken, bugüne kadar yapılan ödemeler borç olarak çıkarılıyor. Ayrıca sahte sigorta bildiriminde bulunan iş yeri sahipleri ile sigortalı gösterilen kişiler hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunuluyor. Soruşturmalar; resmi belgede sahtecilik ve kamu zararına neden olma suçlamalarını kapsıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
