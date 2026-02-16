Osman Bektaş'tan Olası İstanbul Depremiyle İlgili Ezber Bozan Açıklama: Kaç Büyüklüğünde Olacak?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, olası İstanbul depremi hakkında yeni değerlendirmelerde bulundu.

Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Jeofizik beklenen İstanbul depremini açıklıyor" dedi.

JEOFİZİK BEKLENEN İSTANBUL DEPREMİNİ AÇIKLIYOR

Avcılar önünde beklen Istanbul depreminin büyüklüğü ne olabilir?

Stres birikimi için en uygun yer Çınarcık Çukuru ile Kumburgaz Çukuru nu ayıran Orta Marmara Sırtı ( CR. Bak.harita).

2019 ve 2025 M5,8 ve 6,2 depremlerinin geliştiği pic.twitter.com/HNY9skpjSM — Prof. Dr. Osman Bektaş (@profobektas) February 15, 2026

"Avcılar önünde beklen İstanbul depreminin büyüklüğü ne olabilir?" diye soran Bektaş, olası depremin büyüklüğünün 7'nin altında olacağını belirterek şunları kaydetti:

"Stres birikimi için en uygun yer Çınarcık Çukuru ile Kumburgaz Çukuru'nu ayıran Orta Marmara Sırtı (CR. Bak. harita).

2019 ve 2025 M5,8 ve 6,2 depremlerinin geliştiği Orta Marmara Çukurluğu (CeB) ile Çınarcık Çukuru (CB) arasında kabuk yapısının özelliği (sıcak,ince, akışkanlarca doygun zayıf kabuk,creep) aynı olduğu için beklenen olası deprem büyüklügü de önceki depremler gibi M6,2-6,3 olmalıdır."

