Osman Bektaş'tan Olası İstanbul Depremiyle İlgili Ezber Bozan Açıklama: Kaç Büyüklüğünde Olacak?

İstanbul’da beklenen büyük depreme ilişkin tartışmalar sürerken, Prof. Dr. Osman Bektaş’tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Marmara’da stres birikiminin Orta Marmara Sırtı çevresinde yoğunlaştığını belirten Prof. Dr. Bektaş, Avcılar açıklarında beklenen olası İstanbul depreminin büyüklüğünün 7'nin altında kalacağını kaydetti.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, olası İstanbul depremi hakkında yeni değerlendirmelerde bulundu.

Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Jeofizik beklenen İstanbul depremini açıklıyor" dedi.

"Avcılar önünde beklen İstanbul depreminin büyüklüğü ne olabilir?" diye soran Bektaş, olası depremin büyüklüğünün 7'nin altında olacağını belirterek şunları kaydetti:

"Stres birikimi için en uygun yer Çınarcık Çukuru ile Kumburgaz Çukuru'nu ayıran Orta Marmara Sırtı (CR. Bak. harita).

2019 ve 2025 M5,8 ve 6,2 depremlerinin geliştiği Orta Marmara Çukurluğu (CeB) ile Çınarcık Çukuru (CB) arasında kabuk yapısının özelliği (sıcak,ince, akışkanlarca doygun zayıf kabuk,creep) aynı olduğu için beklenen olası deprem büyüklügü de önceki depremler gibi M6,2-6,3 olmalıdır."

