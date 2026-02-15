Gizli Toplantıda İran Kararı: Trump, Netanyahu'ya Ne Dedi?

ABD Başkanı Trump'ın, İran'a ilişkin görüşmede İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ne mesaj verdiği öğrenildi. Buna göre Trump, Tahran'la anlaşma sağlanamaması halinde İsrail'in İran’ın balistik füze altyapısına yönelik saldırılarına destek vereceklerini Netanyahu’ya söyledi.

CBS News’in iki üst düzey kaynağa dayandırdığı haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya, Washington ile Tahran arasında bir anlaşmaya varılamaması halinde İran’ın balistik füze programına yönelik İsrail saldırılarını destekleyeceklerini iletti.

Görüşmenin Aralık 2025’te Trump’ın malikanesinde gerçekleştiği belirtilirken, ABD ordusu ve istihbarat birimlerinde İsrail’in olası yeni saldırı dalgasına verilecek desteğin kapsamının ele alındığı öne sürüldü. Tartışmalarda, İsrail’in saldırı kapasitesinden çok ABD’nin nasıl katkı sunacağına odaklanıldığı ifade edildi.

HAVA SAHASI HAZIRLIĞI

Gündeme gelen başlıklardan birinin de İsrail savaş uçaklarına havada yakıt ikmali yapılabilmesi için hangi ülkelerin hava sahasının kullanılacağı olduğu aktarıldı. Daha önce Ürdün, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, İran’a yönelik bir saldırıda hava sahalarını açmayacaklarını açıklamıştı.

MÜZAKERELER SÜRÜYOR

Haber, ABD ile İran arasında nükleer program konusunda yürütülen diplomatik temasların devam ettiği bir dönemde geldi. Taraflar 6 Şubat’ta Umman’ın başkenti Maskat’ta görüşmelere başlamış, ilk mesajlar temkinli iyimserlik içermişti. Ancak uranyum zenginleştirme faaliyetleri ve yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması konularında anlaşmazlık sürüyor. Axios’a göre ABD ile İran’ın ikinci tur görüşmeleri salı günü Cenevre’de yapılacak.

Kaynak: AA

İran ABD İsrail
