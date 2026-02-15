Putin'den Dikkat Çeken 'İran' Mesajı: Egemenliğini ve Güvenliğini Destekliyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran İslam Devrimi’nin 47’nci yıl dönümü dolayısıyla İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’a gönderdiği tebrik mesajında, Moskova’nın Tahran’ın egemenliğini ve güvenliğini koruma çabalarına destek verdiğini aktardı.

İran Cumhurbaşkanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a İran İslam Devrimi’nin 47’nci yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi. Putin, mesajında, İran ile Rusya arasındaki ilişkilerin dostane ve komşuluk ilişkilerine dayalı olduğunu belirterek, “Rusya, İran'ın egemenliği ile meşru çıkarlarını koruma ve mevcut zorlu uluslararası durumda ülkenin güvenliğini sağlama çabalarını desteklemektedir” dedi.

Moskova ile Tahran arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın sürekli güçlendirileceği temennisinde bulunan Putin, İran Cumhurbaşkanı Pezeşikyan’a sağlık ve başarılar, İranlılara ise mutluluk ve refah diledi.

Kaynak: DHA

