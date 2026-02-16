Büyük Tatbikat Öncesi Alarm: Netanyahu'nun Ofisine Bomba İmha Uzmanları Gönderildi

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Batı Kudüs'te konutunun bulunduğu Kayserya kentinde İsrail ordusunun düzenleyeceği büyük tatbikat öncesi alarm verildi. Netanyahu'nun ofisine, şüpheli paket nedeniyle bomba imha uzmanları gönderildi.

Büyük Tatbikat Öncesi Alarm: Netanyahu'nun Ofisine Bomba İmha Uzmanları Gönderildi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki ofisine şüpheli bir paket nedeniyle bomba imha uzmanları sevk edildi.

İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, kısa bir süre önce Netanyahu'nun ofisine şüpheli bir paket gönderildi. Haberde, şüpheli paketle ilgili ihbarın alınmasının ardından Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki ofisine adli tıp ve bomba imha uzmanlarının nakledildiği aktarıldı.

BÜYÜK TATBİKAT DÜZENLENECEK

Öte yandan Netanyahu'nun konutunun bulunduğu kuzeydeki Kayserya kentinde bugün polis, İsrail ordusu, itfaiye ve Kızıl Davut Yıldızı ekiplerinin katılacağı büyük çaplı bir acil durum tatbikatının düzenleneceği kaydedildi.

Tatbikat sırasında bölgede güvenlik güçlerinin, acil durum araçlarının, helikopter ve insansız hava araçlarının yoğun hareketliliğinin olacağı belirtildi.

Kaynak: AA

