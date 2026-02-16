İsrail, Gazze'de Alıkoyduğu 8 Esiri Serbest Bıraktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 8 Filistinli esirin daha serbest bırakıldığı bildirildi. Uluslararası Kızılhaç Komitesi, serbest bırakılan esirlerin Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildiğini açıkladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 8 Filistinli esiri daha serbest bıraktı. Uluslararası Kızılhaç Komitesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, serbest bırakılan Filistinli esirleri Gazze Şeridi’nin güneyindeki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan teslim alarak orta kesimdeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakletti.

AİLELERİYLE BULUŞTULAR

Serbest bırakılan esirlerin aileleriyle temas kurmaları ve buluşmalarının sağlandığı belirtilirken, sağlık durumlarına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi. Daha önce serbest bırakılan Filistinli esirlerin aktardıklarına göre, birçok esir İsrail hapishanelerinde yetersiz beslenme ve ağır işkenceler nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşıyor ve bu nedenle serbest bırakılıyor.

İsrail merkezli insan hakları örgütü B'Tselem, 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Ekim 2023'ten bu yana İsrail’in gözaltı merkezleri ve hapishanelerinde 84 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, ölenlerin çoğunun Gazze Şeridi'nden alıkonulanlar olduğunu bildirmişti.

NE OLMUŞTU?

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 13 Ekim 2025'te Gazze'de yaklaşık 1700 Filistinli esiri serbest bırakmıştı. Filistinli kurumlarının 5 Şubat itibarıyla paylaştığı verilere göre, İsrail hapishanelerinde 350'si çocuk olmak üzere 9 bin 300'den fazla Filistinli bulunuyor.

Kaynak: AA

