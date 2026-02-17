İtalya'da Korkutan Alevler, Tarihi Tiyatronun Çatısı Çöktü
İtalya'nın Napoli kentinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın tarihi tiyatroda hasara neden oldu. Sannazaro Tiyatrosu'nun çatısı çöktü.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
İtalya basını, Napoli kentindeki Chiaia bölgesinde yangın çıktığını duyurdu. Yetkililer, yangının sabah saatlerinde başladığını belirterek, bölge sakinlerinin tahliye edildiğini bildirdi.
Yangın nedeniyle tarihi Sannazaro Tiyatrosu'nun çatısının çöktüğü ve yapıda hasar meydana geldiği kaydedildi.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: