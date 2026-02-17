İtalya'da Korkutan Alevler, Tarihi Tiyatronun Çatısı Çöktü

İtalya'nın Napoli kentinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın tarihi tiyatroda hasara neden oldu. Sannazaro Tiyatrosu'nun çatısı çöktü.

Son Güncelleme:
İtalya basını, Napoli kentindeki Chiaia bölgesinde yangın çıktığını duyurdu. Yetkililer, yangının sabah saatlerinde başladığını belirterek, bölge sakinlerinin tahliye edildiğini bildirdi.

Yangın nedeniyle tarihi Sannazaro Tiyatrosu'nun çatısının çöktüğü ve yapıda hasar meydana geldiği kaydedildi.

Kaynak: DHA

İtalya Yangın
