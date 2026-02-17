Ahmet Davutoğlu: Maddi Sıkıntılar Yaşıyorum

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, NOW TV'de 'Çalar saat' programının konuğu oldu.

Partili cumhurbaşkanlığı sistemini eleştiren Davutoğlu, "Eski bakanlar şirketlerin yönetim kurulu üyeliklerine geliyor. Eski Ulaştırma Bakanı gidiyor diğer şirketin pazarlık ettiği konsorsiyumun yönetimine giriyor. Olacak şey değil. Bu bakan bunu niye kabul eder?" diye sordu.

'MADDİ SIKINTILAR YAŞIYORUM'

'Kendi yağında kavrulduğunu' ve 'maddi sıkıntılar yaşadığını' söyleyen Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Bana az mı teklif geliyor zannediyorsunuz, açık söyleyeyim maddi sıkıntılar yaşıyorum. Eşim de ben de çalışırım. Eski bir başbakanın temsil kabiliyeti itibarı ile sıkıntı yaşamıyor değilim. Dışarıdan gelenlere, yabancı misafirleri bir başbakan gibi ağırlamanız gerekiyor. Beni de zorladığı şeyler oluyor. Şikâyet etmek için söylemiyorum. Kendi yağımızla kavruluyoruz ama devlet itibarı bakımından eski bakanlar eğer bu geçim şeyleri ile şirketlerle çalışmaya başlarsa devlet itibarı zedelenir."

'HALKIMIZ BU HALDEYKEN...'

Davutoğlu kendisine de uluslararası kuruluşlardan danışmanlık teklifi geldiğini ancak teklifleri kabul etmediğini belirtti ve "Halkımız bu haldeyken geçim sıkıntısından bahsetmem. Ben bir şirket danışmanlığı yapamam, devlet geleneği budur" diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi