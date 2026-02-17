Online Oyun Şüphesiyle Gelen Acı Ölüm: 13 Yaşındaki Abdulkadir Hayatını Kaybetti

Trabzon'da ortaokul öğrencisi Abdulkadir Eymen Bilgin (13), evindeki odasında ölü bulundu. Bilgin'in, sanal oyundaki görevleri yerine getirmek için kendini kapıya astığı öne sürüldü.

Online Oyun Şüphesiyle Gelen Acı Ölüm: 13 Yaşındaki Abdulkadir Hayatını Kaybetti
Olay, önceki gün Pelitli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; 8'inci sınıf öğrencisi Abdulkadir Eymen Bilgin, okul sonrası geldiği evde odasından uzun süre çıkmadı. Durumdan şüphelenen aile fertleri, girdiği odada Bilgin'i kapıya asılı halde hareketsiz halde buldu.

İhbarla adrese gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Bilgin, kurtarılamadı. Bilgin'in, sanal oyundaki görevleri yerine getirmek için kendini kapıya astığı öne sürüldü. Bilgisayarı incelemeye alınan Bilgin'in cenazesi, Çarşıbaşı ilçesinde toprağa verildi.

Kaynak: DHA

